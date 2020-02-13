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"Второй дивизион чемпионата Испании сильнее Премьер-лиги", – вратарь сборной Украины

13 февраля, 10:44

Андрей Лунин рассказал о том, как обживается в Овьедо

Андрей Лунин. Фото - официальный сайт УАФ

Андрей Лунин. Фото - официальный сайт УАФ

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Молодой украинский вратарь Андрей Лунин поделился впечатлениями от первых недель пребывания в стане "Реала Овьедо". Напомним, права на Андрея принадлежат мадридскому "Реалу", а в "Овьедо" он выступает на правах аренды с января. Читайте, что думают о будущем Лунина в "Реале" тренер и руководство клуба.

Украинца признали лучшим игроком команды в минувшем месяца и включили в символическую сборную тура второго дивизиона чемпионата Испании. Сам он спокойно относится к этим успехам:

"Мне до статуса звезды – как до тех звезд, что на небе. Болельщики иногда подходят, просят фото и желают удачи, поддерживают. С общением на испанском проблем у меня нет, но язык нужно еще подтягивать.. В команде мы стараемся улучшать все аспекты игры, в том числе и взаимопонимание с защитниками. Атмосфера в команде хорошая – классный коллектив. Считаю, что уровень Сегунды немного выше, чем уровень чемпионата Украины. Главное отличие – это атмосфера на играх, накал".

Узнайте, как "Райо Вальекано" забил пенальти Лунину. Но украинец провел матч отлично.

Смотрите, как сборная Украины с Луниным сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

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футбол чемпионат Украины премьер-лига Сегунда Андрей Лунин

Источник: Football.ua

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