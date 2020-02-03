Новые легионеры: в киевское "Динамо" прибыли два бразильских полузащитника

/ Фото: Динамомания

На просмотре в киевском "Динамо" побывали два молодых бразильца, которые приняли участие в спаррингах команды U-21 с КНТЭУ "Меркурий" и луцкой "Волынью". Напомним, ранее "Динамо" заработало миллион евро на продаже финалиста Кубка Америки перуанца Карлоса Самбрано в "Бока Хуниорс".

Имена новых бразильцев, оказавшихся на просмотре в "Динамо", не называются. Однако известно, что оба – полузащитники. Один из них играет на позиции опорного, а второй – центрального атакующего хавбека. Впрочем, в "Динамо" они не задержались. По итогам просмотра киевляне решили отказаться от услуг обоих южноамериканцев.

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Отметим, ранее на просмотре в "Динамо" U-21 также побывали два футболиста из Северной Македонии – правый защитник и правый полузащитник, но и они не подошли тренерскому штабу команды. Посмотрев на македонцев в спарринге с "Волынью", главный тренер динамовской молодежки Юрий Мороз пожелал им успеха в дальнейшем поиске новых команд.

Напомним, недавно "Динамо" подписало бразильца с украинскими корнями. Сообщалось, что 16-летний полузащитник Жозе Мартин Алмейда полгода проведет в динамовской академии с составом U-17.

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