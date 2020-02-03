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"Для "Шахтера" хорошо, что Матвиенко остался": Степаненко о несостоявшемся уходе партнера в "Арсенал"

3 февраля, 19:14

Но у донецкой команды есть ребята, которые могут заменить Николая

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: AFP

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Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал несостоявшийся переход одноклубника Николая Матвиенко в "Арсенал". Ранее "Арсенал" пытался договориться с "Шахтером" о трансфере Матвиенко. СМИ даже сообщали, что "канониры" готовы были заплатить за игрока сборной Украины 35 миллионов евро.

"Для команды хорошо, что Матвиенко остался, потому что сейчас он основной центральный защитник. Если бы ему удалось перейти в "Арсенал", то это было бы хорошо для него в плане развития карьеры в очень сильном чемпионате. А у нас есть ребята, которые могут его заменить, у нас достаточно много центральных защитников.

Это нормальный процесс, когда человек играет, растет и уходит в другую команду. В этом ничего нет, но должны и тренер, и команда быть готовы к тому, что человек уйдет, а на его место придет другой. Для этого и нужна конкуренция, чтобы все держали себя в тонусе и были готовы заменить тех футболистов, которые играют постоянно", — сказал Степаненко.

Вместо Матвиенко "Арсенал" купил испанца. 26-летний защитник Пабло Мари в прошлом сезоне помог "Фламенго" выиграть чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Смотрите, как Матвиенко забивал за "Шахтер"

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переход Шахтер Донецк Арсенал Лондон Тарас Степаненко Николай Матвиенко

Источник: Телеканал "Футбол"

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