"Для "Шахтера" хорошо, что Матвиенко остался": Степаненко о несостоявшемся уходе партнера в "Арсенал"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал несостоявшийся переход одноклубника Николая Матвиенко в "Арсенал". Ранее "Арсенал" пытался договориться с "Шахтером" о трансфере Матвиенко. СМИ даже сообщали, что "канониры" готовы были заплатить за игрока сборной Украины 35 миллионов евро.

"Для команды хорошо, что Матвиенко остался, потому что сейчас он основной центральный защитник. Если бы ему удалось перейти в "Арсенал", то это было бы хорошо для него в плане развития карьеры в очень сильном чемпионате. А у нас есть ребята, которые могут его заменить, у нас достаточно много центральных защитников.

Это нормальный процесс, когда человек играет, растет и уходит в другую команду. В этом ничего нет, но должны и тренер, и команда быть готовы к тому, что человек уйдет, а на его место придет другой. Для этого и нужна конкуренция, чтобы все держали себя в тонусе и были готовы заменить тех футболистов, которые играют постоянно", — сказал Степаненко.