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Матвиенко в "Арсенале" не будет – "канониры" объявили о трансфере испанца

29 января, 16:02

Пабло Мари будет выступать в Арсенала до конца сезона, а потом его контракт могут выкупить

Пабло Мари

Пабло Мари / Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

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Лондонский "Арсенал" объявил о переходе защитника Пабло Мари. Испанский футболист перешел в лондонский клуб из бразильского "Фламенго" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее "Арсенал" пытался договориться с "Шахтером" о трансфере Николая Матвиенко. СМИ даже сообщали, что "канониры" готовы были заплатить за игрока сборной Украины 35 миллионов евро.

"Пабло – опытный игрок, который обеспечит нам дополнительное качество защиты. Мы некоторое время следили за карьерой Пабло, и мы очень рады, что достигли соглашения с "Фламенго", чтобы он присоединился к нам изначально до конца сезона. Вместе с Микелем и его тренерской командой мы все с нетерпением ждем встречи с Пабло в футболке Арсенала", – сказал технический директор Эду.

26-летний Пабло Мари в прошлом сезоне помог "Фламенго" выиграть чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. Ранее испанец был на контракте в Манчестер Сити, но за три года не сыграл ни одного матча, выступая по арендам в "Жироне", НАК Бреда и "Депортиво".

К слову, "Манчестер Сити" также фигурирует в слухах об интересе к Матвиенко. Ветеран "горняков" Андрей Пятов даже поделился своим мнением о возможном супертрансфере: "Матвиенко будет легче в "МанСити", чем в "Арсенале".

Смотрите, как "Арсенал" играет в Лиге Европы:

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чемпионат Англии Арсенал Лондон Фламенго Пабло Мари

Источник: Сегодня|Спорт

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