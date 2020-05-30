"Днепр-1" – "Олимпик": видеотрансляция матча первого "карантинного" тура чемпионата Украины

Команды проводят свой первый официальный поединок после более чем 2-месячной паузы

В субботу, 30 мая, в чемпионате Украины по футболу, который возобновился после длительного перерыва, проходит матч нижней шестерки между командами "Днепр-1" – "Олимпик". Команды встречаются на пустой "Днепр-Арене". Начало – в 17:00. Параллельно проходит игра в ТОП-6. Смотреть онлайн "Александрия" – "Заря" можно в трансляции на нашем сайте.

Трансляция матча "Днепр-1" – "Олимпик"

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Отметим, что в этом матче действуют временные изменения в правилах. Каждой команде разрешено сделать по пять замен, но в целях минимизации задержек есть три возможности это сделать (значит, нужно будет делать двойные или тройные замены, либо замены в перерыве). Одновременно на стадионе могут находиться не более 200 человек, причем их возраст должен быть от 18 до 60 лет. Это касается всех – футболистов, судей, сотрудников команд, стадиона, трансляторов. Все люди на арене должны носить маски, кроме футболистов на поле, главных тренеров, судей, комментаторов и арбитров VAR. Действует запрет на рукопожатия, а пресс-конференции будут проходить в виртуальном режиме.

Ранее состоялся первый матч в Украине после карантина: "Десна" обыграла "Колос" и обошла "Динамо". Черниговская команда на поле "Оболонь-Арены" забила два "сухих" мяча в ворота соперников из Ковалевки.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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