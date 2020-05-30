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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Первый матч в Украине после карантина: "Десна" обыграла "Колос" и обошла "Динамо"

30 мая, 16:20

Олег Люлька Олег Люлька

Черниговская команда на поле "Оболонь-Арены" забила два "сухих" мяча в ворота соперников из Ковалевки

В чемпионате Украины состоялся первый матч после более чем 2-месячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. На пустой "Оболонь-Арене" в Киеве формальный хозяин поля "Колос" из села Ковалевка проиграл черниговской "Десне" со счетом 0:2. Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тура.

"Десна" открыла счет на 64-й минуте после удара головой в исполнении Дениса Фаворова, замкнувшего фланговый навес Андрея Тотовицкого.

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Спустя несколько минут Фаворов сфолил в собственной штрафной против Арни Вильхьяльмссона, однако игрок "Колоса" Виталий Гавриш не смог реализовать пенальти – Евгений Паст отбил удар.

А на 84-й минуте Егор Картушов после скидки Александра Филиппова забил второй мяч "Десны", установив окончательный счет в этой встрече – 2:0 в пользу черниговцев.

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Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тура

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Таким образом, "Десна" обошла в турнирной таблице УПЛ "Динамо", отодвинув киевлян на 4-е место. У обеих команд по 46 очков, но черниговцы находятся выше за счет личных встреч.

Колос – Десна – 0:2
Голы: Фаворов, 64, Картушов, 84
На 68-й минуте Гавриш (Колос) не забил пенальти (вратарь)
Колос: Яшков – Ефремов, Петров, Гавриш, Емец – Богданов, Милько (Сорокин, 85) – Ильин (Кожушко, 72), Смирный (Морозко, 82), Вильхамссон (Бондаренко, 83) – Лысенко
Десна: Паст – Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой – Огиря – Калитвинцев (Конопля, 80), Тотовицкий (Будковский, 86), Домбровский (Ермаков, 90+3), Гуцуляк (Картушов, 46) – Филиппов (Гитченко, 90+2)
Предупреждения: Милько, Петров, Емец – Гуцуляк, Имереков, Фаворов, Будковский

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Колос – Десна (0:2). Обзор матча

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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видео голов чемпионат Украины Десна Чернигов Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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