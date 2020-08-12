Українська
$ 27,6
32,56

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Днепр-1" усилился воспитанником "Динамо", поигравшим за "Шахтер"

12 августа, 15:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Предыдущим клубом Сарнавского был ФК "Львов"

"Днепр-1" на официальном сайте объявил о подписании контракта с 25-летним вратарем Богданом Сарнавским. Трудовое соглашение с ним рассчитано на 3 года. Ранее мы писали, что сразу шестеро футболистов покинули основной состав "Днепра-1".

Реклама

Богдан является воспитанником "Динамо" (Киев), выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер", ФК "Уфа", полтавскую "Ворсклу" и "Верес" (Ровно). Последним его клубом был ПФК "Львов", за который он играл с лета 2018 года. Также за плечами вратаря более 70 игр за молодежную и юношеские сборные Украины разных возрастов.

Ранее украинский журналист сообщил, что бывший игрок "Днепр-1" Владислав Супряга – главный любимец Мирчи Луческу. Новый наставник "Динамо" намерен строить игру киевлян в нападении вокруг чемпиона мира U-20.

В тренде
Тренер "Базеля" Марсель Коллер: "Шахтер" – явный фаворит. Но у нас тоже есть бразильцы"

Команда из Днепра в минувшем чемпионате заняла седьмое место и не пробилась в еврокубки. Смотрите, как "Днепр-1" проиграл "Колосу" матч за место в Лиге Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Днепр-1 ФК Львов Богдан Сарнавский

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Самый скандальный игрок
Самый скандальный игрок "Динамо", оказавшись у Луческу, выступил с обращением к хейтерамФутбол
"Он бросил сборную, коммунистическую партию": Игорь Суркис назвал Олега Блохина предателемФутбол
"Надо продавать!": озвучена позиция Луческу относительно будущего Цыганкова в "Динамо"Футбол
У форварда
У форварда "Динамо" появилась еще одна пара глаз, когда он увидел откровенное фото своей женыФутбол
Луческу забраковал новичка, предложенного бывшим футболистом киевского
Луческу забраковал новичка, предложенного бывшим футболистом киевского "Динамо"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять