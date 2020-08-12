"Днепр-1" усилился воспитанником "Динамо", поигравшим за "Шахтер"

"Днепр-1" на официальном сайте объявил о подписании контракта с 25-летним вратарем Богданом Сарнавским. Трудовое соглашение с ним рассчитано на 3 года. Ранее мы писали, что сразу шестеро футболистов покинули основной состав "Днепра-1".

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Богдан является воспитанником "Динамо" (Киев), выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер", ФК "Уфа", полтавскую "Ворсклу" и "Верес" (Ровно). Последним его клубом был ПФК "Львов", за который он играл с лета 2018 года. Также за плечами вратаря более 70 игр за молодежную и юношеские сборные Украины разных возрастов.

Ранее украинский журналист сообщил, что бывший игрок "Днепр-1" Владислав Супряга – главный любимец Мирчи Луческу. Новый наставник "Динамо" намерен строить игру киевлян в нападении вокруг чемпиона мира U-20.

Команда из Днепра в минувшем чемпионате заняла седьмое место и не пробилась в еврокубки. Смотрите, как "Днепр-1" проиграл "Колосу" матч за место в Лиге Европы:

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