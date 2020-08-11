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"Клуб скорее расстанется с Цыганковым и даже Миколенко": назван главный любимчик Луческу в "Динамо"

11 августа, 16:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Новый наставник киевлян будет строить игру команды через чемпиона мира U-20

Главный инсайдер украинского футбола Игорь Бурбас назвал имя игрока, вокруг которого Мирча Луческу будет строить игру киевского "Динамо" в атаке. Это чемпион мира U-20 Владислав Супряга, который прошлый сезон на правах аренды провел в "Днепр-1". Хотя ранее в СМИ появилась информация, что середняк чемпионата Италии торгуется с киевским "Динамо" за "нового Шевченко".

"Динамо" не заинтересовано этим летом отпускать Супрягу. Насколько я знаю, в построениях Луческу именно Влад – ключ в нападении на следующий сезон. Поэтому клуб скорее расстанется с Цыганковым и даже Миколенко, чем с Супрягой, – написал Бурбас в Twitter.

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В прошлом сезоне Супряга провел 26 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и сделал одну результативную передачу. При этом три мяча он забил в ворота "Динамо".

Ранее мы писали, что "Динамо" оформило первый трансфер при Луческу: киевляне подписали предварительный контракт с Владимиром Костевичем. Защитник присоединится к команде следующей зимой, когда у него завершится контракт с польским "Лехом".

Также мы сообщали, что вице-чемпион мира, оказавшийся ненужным Луческу, попрощался с киевским "Динамо". Хорватский защитник Йосип Пиварич собирался остаться в столице Украины, но контракт с ним в итоге не продлили. Хорват играл как раз на левом фланге обороны.

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Смотрите, как "Динамо" завершило прошлый сезон:

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чемпионат Украины Динамо Киев Владислав Супряга

Источник: Сегодня|Спорт

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