"Днепру-1" не разрешили сыграть со "Львовом" на своем стадионе

В следующие выходные в чемпионате Украины состоится 30-й тур. В одном из них "Днепр-1" сразится со "Львовом". По календарю встреча должна пройти в Днепре, однако на втором этапе соперники уже встречались в этом городе. Хотя формально домашним тот поединок 7 июня считался для львовян. Кстати, тогда они уступили парням Дмитрия Михайленко со счетом 1:2, а на днях "Львов" разошелся с молодежью "Ворсклы" голевой ничьей.

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"Днепр-1" хотел и вторую встречу со "Львовом" провести на своей арене и обратился с такой просьбой в Премьер-лигу. Однако УПЛ отказала клубу из Днепра – и теперь оппоненты сойдутся на арене львовского клуба, пишет meta-ratings.com.ua. На данный момент домашним стадионом для клуба из Галичины является тернопольский, где львовяне принимают соперников из-за сложной ситуации с коронавирусом в их городе.

После 29 туров "Днепр-1" занимает седьмое место в таблице, набрав 37 пунктов, и опережая "Мариуполь" на четыре очка. Причем у команды из Донецкой области есть матч в запасе. "Львов" же имеет 24 очка, как и "Олимпик", но располагается на 11-й позиции.

Недавно "Мариуполь" даже в меньшинстве обыграл "Днепр-1".

Смотрите, как "Днепр-1" обыграл в воскресенье "Олимпик" в Премьер-лиге

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