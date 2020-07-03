"Львов" в веселом матче чемпионата Украины разошелся с молодежью "Ворсклы" голевой ничьей

Полтавская команда готовится к финальном поединку Кубка Украины в Харькове

Сегодня в чемпионате Украины открылся 29-й тур. В течение трех дней сыграют пять матчей вместо шести, поскольку Премьер-лига подтвердила исключение "Карпат". Львовский клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

Реклама

Первый поединок прошел в Тернополе, где "Львов" в качестве хозяина принимал "Ворсклу". Причем полтавский клуб выставил молодежный состав, поскольку главный тренер Юрий Максимов решил дать основным игрокам больше дней отдыха перед финалом Кубка Украины. Напомним, он должен состояться 8 июля в Харькове.

Дублерами же "Ворсклы" руководил бывший партнер Максимова по киевскому "Динамо" Виталий Косовский. Причем команда, средний возраст которой не дотягивал и до 19 лет, открыла счет. 20-летний капитан Артем Челядин нашел свой шанс уже на седьмой минуте. Больше до перерыва голов не было. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

Во второй половине все пошло гораздо веселее. На 55-й минуте бразилец Яковелли восстановил равновесие – 1:1.

Реклама

Затем 34-летний капитан Сергей Борзенко второй раз огорчил 16-летнего героя полуфинала Кубка страны с "Мариуполем" Павла Исенко и вывел "Львов" вперед – 2:1.

Однако Даниил Кравчук, которому вчера исполнилось 19 лет, на 89-й минуте спас полтавский коллектив от поражения – 2:2.

Реклама

Был еще нереализованный выход четырех (!) футболистов "Ворсклы" на одного вратаря "Львова", удары в штангу и перекладину и неназначенное пенальти для хозяев. Рефери Юрий Иванов не заметил игру рукой. Однако счет так и остался ничейным.

Узнавайте расписание и результаты 29-го тура чемпионата Украины.

"Львов" так и занимает 11-е место, хотя догнал "Олимпик" по очкам. "Ворскла" же держится девятой, опережая конкурентов на четыре пункта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама