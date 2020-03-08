Доигрывали ввосьмером! "Днепр-1" эффектно победил "Мариуполь", который заработал три удаления

Драматической оказалась развязка первой части сезона в Украинской премьер-лиге. "Колос" проиграл "Шахтеру" в 22-м туре в Киеве, но остался на шестой позиции чемпионата страны. Команду из Ковалевки мог обойти "Мариуполь" и пройти во второй этап среди клубов топ-6, но был разбит сегодня в Днепре.

Гости из Донецкой области умудрились получить три красные карточки! На 23-й минуте прямое удаление за грубость заработал Сергей Чоботенко. А на 39-й минуте капитан "Мариуполя" Сергей Яворский увидел перед собой вторую желтую карточку и также покинул поле. Смотрите жесткий момент.

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Лишь во втором тайме "Днепр-1" сумел реализовать численное преимущество. Алексей Чичиков красивым ударом ножницами открыл счет на 69-й минуте. На 81-й чемпион мира среди молодежи Сергей Булеца классно отправил мяч в "девятку" со штрафного, а в конце встречи Чичиков добил гостей – 3:0. А перед этим, на 75-й минуте, третью красную карточку "Мариуполя" получил Даниил Игнатенко. Смотрите видеообзор поединка.

Таким образом, "Мариуполь" не смог воспользоваться шансом и запрыгнуть в топ-6 в последнем туре первого этапа. Более того: команда Александра Бабича опустилась на восьмое место, а на седьмое вышел "Днепр-1".

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