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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Сумасшествие в Киеве: "Шахтер" в невероятном поединке обыграл "Колос"

8 марта, 18:59

Максим Перепелица

Команды на двоих забили семь мячей

В 22-м туре чемпионата Украины "Шахтер" на выезде встречался с "Колосом". Поединок прошел в Киеве на стадионе "Оболонь". На нашем сайте был доступен онлайн поединка УПЛ "Колос" – "Шахтер" со всеми яркими моментами матча.

В первом тайме зрители увидели три забитых гола. Уже на 12-й минуте Тайсон реализовал пенальти за фол Петрова против Мораеса. Позже, Жуниор Мораес на 31-й минуте удвоил преимущество, сыграв на добивании после выстрела Коноплянки. Но уже на 37-й минуте Вадим Милько воспользовался ошибкой защитников и голкипера и отквитал один мяч.

Смотрите лучшие моменты первого тайма "Колос" – "Шахтер":

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После перерыва команды не останавливались на достигнутом. На 60-й минуте Тете после передачи Маркоса Антонио сделал счет 3:1, но спустя семь минут Виталий Гавриш на 67-й минуте вернул интригу в матч, реализовав пенальти. На 75-й минуте Милько после подачи со штрафного удара сравнял счет. Но, "Шахтер" отыгрался усилиями Мораеса. Нападающий на 81-й минуте с передачи Исмаили отметился дублем. На последних секундах Маркос Антонио оставил "Шахтер" в меньшинстве.

Но, поединок закончился со счетом 4:3 в пользу команды Каштру. Отметим, несмотря на поражение "Колос" гарантировал себе попадание в ТОП-6 УПЛ.

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ДинамоДинамоДин
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14
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5
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30
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7
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39
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Результаты последних матчей: П П В В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
4
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26
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25
Забитые 26
Пропущеные 34
Разница -8
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8
МариупольМариупольМар
22
6
7
9
21
35
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9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
5
5
12
16
35
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20
Забитые 16
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5
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ДеснаДеснаДес
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3
6
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21
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АлександрияАлександрияАле
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7
37
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Источник: Сегодня|Спорт

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