Сумасшествие в Киеве: "Шахтер" в невероятном поединке обыграл "Колос"

В 22-м туре чемпионата Украины "Шахтер" на выезде встречался с "Колосом". Поединок прошел в Киеве на стадионе "Оболонь". На нашем сайте был доступен онлайн поединка УПЛ "Колос" – "Шахтер" со всеми яркими моментами матча.

В первом тайме зрители увидели три забитых гола. Уже на 12-й минуте Тайсон реализовал пенальти за фол Петрова против Мораеса. Позже, Жуниор Мораес на 31-й минуте удвоил преимущество, сыграв на добивании после выстрела Коноплянки. Но уже на 37-й минуте Вадим Милько воспользовался ошибкой защитников и голкипера и отквитал один мяч.

Смотрите лучшие моменты первого тайма "Колос" – "Шахтер":

Реклама

После перерыва команды не останавливались на достигнутом. На 60-й минуте Тете после передачи Маркоса Антонио сделал счет 3:1, но спустя семь минут Виталий Гавриш на 67-й минуте вернул интригу в матч, реализовав пенальти. На 75-й минуте Милько после подачи со штрафного удара сравнял счет. Но, "Шахтер" отыгрался усилиями Мораеса. Нападающий на 81-й минуте с передачи Исмаили отметился дублем. На последних секундах Маркос Антонио оставил "Шахтер" в меньшинстве.

Но, поединок закончился со счетом 4:3 в пользу команды Каштру. Отметим, несмотря на поражение "Колос" гарантировал себе попадание в ТОП-6 УПЛ.

Читайте также: "Александрия" – "Динамо" – 1:3: видео голов и обзор матча, вернувшего киевлян на второе место

Смотрите, как "Шахтер" выбил из Лиги Европы "Бенфику"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама