Донецкий "Олимпик" подписал контракт с бывшим вратарем киевского "Динамо"

Артем Кичак

Донецкий "Олимпик" во время зимней паузы подыскивает пути усиления состава перед стартом второй части чемпионата Украины. Сегодня клуб объявил о подписании контракта с вратарем Артемом Кичаком. Уроженец Винницы в 2003-2013 гг. находился в обойме киевского "Динамо", но до основного состава так и не дошел. К слову, известный украинский тренер намекнул, что готов работать в "Динамо".

Соглашение с 30-летним Кичаком "Олимпик" заключил на полтора года – до окончания чемпионата 2020/21. Интересно, что в сезоне 2017/18 Артем уже выступал за донецкую команду. После чего уехал в чемпионат Венгрии, где год играл за МТК. С лета 2019 вратарь находился в поиске клуба, так что "Олимпику" он достался бесплатно.

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Была информация, что "Олимпик" пытается переманить другого экс-голкипера "Динамо" – Александра Рыбку из азербайджанского "Сабаила", но тот опроверг эти слухи. Сейчас донецкий коллектив занимает девятое место в Премьер-лиге, отставая от шестой позиции всего на четыре очка.

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