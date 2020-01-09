Известный украинский тренер намекнул, что готов работать в "Динамо", но уже требует усиление

Роман Григорчук / Фото: AFP

Реклама

Главный тренер "Астаны" из Казахстана украинец Роман Григорчук в эфире программы "ТаТоТаке" заявил, что готов работать в таком клубе как киевское "Динамо". Ранее мы писали, что украинский тренер отказал пяти российским клубам. Роман Григорчук считает, что его принципы не позволяют ему ехать на работу в Россию.

"Сейчас я тренер "Астаны" в отпуске. У меня действующий контракт с казахстанским клубом. Еще на год. Другой информации у меня просто нет. Киевское "Динамо"? Вряд ли найдется хотя бы один украинский тренер, который бы отказался от предложения возглавить этот клуб. Я не тренировал топ-клубы, но, думаю, я готов к подобной работе, уверен в этом на 100%. Для подобной работы, а не конкретно в "Динамо".

Смотрите, как Григорчук обыгрывал "Манчестер Юнайтед":

То, что я вижу в "Динамо" – потенциал есть большой. Вижу тот путь, которым идет "Динамо" – поднятие молодых украинских футболистов на более высокий уровень. Вижу этот путь перспективным, но не думаю, что можно добиваться высоких результатов только за счет молодых игроков.

Должно быть усиление квалифицированными футболистами. Любая топ-команда должна иметь двух качественных нападающих. Я бы не считал топ-клубом команду без двух высококлассных форвардов. В разговоре с президентом, который не готов купить таких игроков, я бы сказал, что мы не сможем добиваться результата", – сказал Григорчук.

В прошлом году Григорчук привел клуб к шестому подряд чемпионству в Казахстане. Украинец завоевал золотую медаль во второй раз. Ранее он становился призером чемпионата Азербайджана с "Габалой", трижды приводил "Вентспилс" к победе в чемпионате Латвии, а с "Черноморцем" играл в финале Кубка Украины и доходил до 1/16 финала Лиги Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама