Драма "Динамо" в борьбе за "серебро": киевляне потеряли очки в Александрии, несмотря на дубль Вербича

В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" принимала "Динамо", которое ведет отчаянную борьбу за второе место и путевку в Лигу чемпионов. И хоть у команды из Кировоградской области нет особой турнирной мотивации, она дала киевлянам серьезный бой и отобрала такие важные очки у подопечных Алексея Михайличенко.

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В весьма жестком поединке с обилием желтых карточек "Александрия" сумела открыть счет на 23 минуте с пенальти, который реализовал Максим Третьяков. Футболист пробивал в правый от вратаря угол, Бойко угадал, но достать мяч не сумел.

Перелом в матче в пользу "Динамо" наступил с выходом на футбольное поле на 61-й минуте Беньямина Вербича, который сначала сравнял счет, а потом и стал автором победного гола. Уже через две минуты после замены Вербич получил мяч в чужой штрафной и, будучи в окружении защитников "Александрии", смог принять, обработать снаряд и таки пробить Панькива.

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А затем на 75-й минуте словенский полузащитник оказался самым расторопным на добивании. Вербич отправив мяч в сетку головой, после чего, двигаясь по инерции, врезался в штангу ворот "Александрии".

Казалось, что "Динамо" доведет дело до победы, но на 88-й минуте судья поставил в ворота киевлян еще один пенальти за нарушение Шабанова в своей штрафной, и через минуту Бойко снова не спас после удара Максима Третьякова.

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Ничья 2:2, после которой "Динамо" расположилось на третьей строчке в турнирной таблице, уступая одно очко "Заре".

Смотрите, как "Александрия" и "Динамо" играли между собой в этом сезоне

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