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Драма "Динамо" в борьбе за "серебро": киевляне потеряли очки в Александрии, несмотря на дубль Вербича

12 июля, 21:37

Елена Павлова Елена Павлова

Судья поставил в ворота киевлян два 11-метровых удара

В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" принимала "Динамо", которое ведет отчаянную борьбу за второе место и путевку в Лигу чемпионов. И хоть у команды из Кировоградской области нет особой турнирной мотивации, она дала киевлянам серьезный бой и отобрала такие важные очки у подопечных Алексея Михайличенко.

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В весьма жестком поединке с обилием желтых карточек "Александрия" сумела открыть счет на 23 минуте с пенальти, который реализовал Максим Третьяков. Футболист пробивал в правый от вратаря угол, Бойко угадал, но достать мяч не сумел.

Перелом в матче в пользу "Динамо" наступил с выходом на футбольное поле на 61-й минуте Беньямина Вербича, который сначала сравнял счет, а потом и стал автором победного гола. Уже через две минуты после замены Вербич получил мяч в чужой штрафной и, будучи в окружении защитников "Александрии", смог принять, обработать снаряд и таки пробить Панькива.

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А затем на 75-й минуте словенский полузащитник оказался самым расторопным на добивании. Вербич отправив мяч в сетку головой, после чего, двигаясь по инерции, врезался в штангу ворот "Александрии".

Казалось, что "Динамо" доведет дело до победы, но на 88-й минуте судья поставил в ворота киевлян еще один пенальти за нарушение Шабанова в своей штрафной, и через минуту Бойко снова не спас после удара Максима Третьякова.

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Ничья 2:2, после которой "Динамо" расположилось на третьей строчке в турнирной таблице, уступая одно очко "Заре".

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6
7
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23
57
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Пропущеные 25
Разница 23
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3
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5
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30
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17
4
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57
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Пропущеные 29
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5
АлександрияАлександрияАле
30
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11
44
44
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2
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31
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7
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46
Забитые 39
Пропущеные 42
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8
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30
10
9
11
36
45
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Забитые 36
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Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
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Смотрите, как "Александрия" и "Динамо" играли между собой в этом сезоне

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чемпионат Украины Динамо Киев пенальти премьер-лига ФК Александрия Беньямин Вербич Максим Третьяков

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