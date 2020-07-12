"Шахтер" обыграл "Десну" в матче с 6 голами и выбил Чернигов из зоны Лиги чемпионов

Чемпион страны забил черниговцам четыре мяча, пропустив в свои ворота лишь два гола

В чемпионате Украины по футболу состоялся крайне важный матч для распределения призовых мест. В Чернигове "Десна" проиграла чемпиону страны "Шахтеру" со счетом 2:4. Это поражение за два тура до финиша сразу отбросило "Десну" со второго на четвертое место в турнирной таблице. Хотя шансы на вторую строчку и путевку в квалификацию Лиги чемпионов у черниговцев все еще остаются. Мы вели онлайн матча "Десна" – "Шахтер" 2:4 с яркими видео и фото.

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Видео матча "Десна" – "Шахтер" (2:4)

Отметим, что "Шахтер" на протяжении всего матча с "Десной" вел в счете. Максимум, что удавалось черниговской команде, – это сокращать разницу до одного гола и тем самым возрождать интригу в поединке.

"Десна" – "Шахтер" – 2:4

Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 – Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 59, Алан Патрик, 69 (пен)

"Десна": Паст – Имереков, Гитченко, Тамм (Арвеладзе, 77) – Огиря – Фаворов, Домбровский, Тотовицкий (Будковский, 60), Западня (Мостовой, 60) – Кузик (Картушов, 60) – Филиппов (Хлебас, 83)

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Витао, Болбат (Сиприано, 76) – Майкон (Маркос Антонио, 70), Степаненко – Тете (Мудрик, 81), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 70) – Фернандо (Сикан, 75)

Предупреждение: Мостовой

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До этого в текущем сезоне команды встречались трижды, и все три раза сильнее оказывался "Шахтер". Но не скажешь, что победы "горнякам" доставались легко. Например, в феврале донецкий клуб вырвал победу благодаря голу Марлоса лишь на 95-й минуте.

Как мы писали ранее, победа "Динамо" в финале Кубка Украины над "Ворсклой" позволила "Десне" гарантировать участие в следующем еврокубковом сезоне. Это будет дебют черниговского клуба, основанного в 1960 году, в еврокубках.

Кроме того, уже понятно, что в мини-турнире плей-офф за пропуск в квалификацию Лиги Европы по окончании регулярного первенства страны сыграют не 4-7-е места, а 5-8-е. Это, скорее всего, будут "Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь".

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