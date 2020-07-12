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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" обыграл "Десну" в матче с 6 голами и выбил Чернигов из зоны Лиги чемпионов

12 июля, 21:22

Олег Люлька Олег Люлька

Чемпион страны забил черниговцам четыре мяча, пропустив в свои ворота лишь два гола

В чемпионате Украины по футболу состоялся крайне важный матч для распределения призовых мест. В Чернигове "Десна" проиграла чемпиону страны "Шахтеру" со счетом 2:4. Это поражение за два тура до финиша сразу отбросило "Десну" со второго на четвертое место в турнирной таблице. Хотя шансы на вторую строчку и путевку в квалификацию Лиги чемпионов у черниговцев все еще остаются. Мы вели онлайн матча "Десна" – "Шахтер" 2:4 с яркими видео и фото.

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Видео матча "Десна" – "Шахтер" (2:4)

Отметим, что "Шахтер" на протяжении всего матча с "Десной" вел в счете. Максимум, что удавалось черниговской команде, – это сокращать разницу до одного гола и тем самым возрождать интригу в поединке.

"Десна" – "Шахтер" – 2:4
Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 – Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 59, Алан Патрик, 69 (пен)
"Десна": Паст – Имереков, Гитченко, Тамм (Арвеладзе, 77) – Огиря – Фаворов, Домбровский, Тотовицкий (Будковский, 60), Западня (Мостовой, 60) – Кузик (Картушов, 60) – Филиппов (Хлебас, 83)
"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Витао, Болбат (Сиприано, 76) – Майкон (Маркос Антонио, 70), Степаненко – Тете (Мудрик, 81), Алан Патрик, Соломон (Тайсон, 70) – Фернандо (Сикан, 75)
Предупреждение: Мостовой

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До этого в текущем сезоне команды встречались трижды, и все три раза сильнее оказывался "Шахтер". Но не скажешь, что победы "горнякам" доставались легко. Например, в феврале донецкий клуб вырвал победу благодаря голу Марлоса лишь на 95-й минуте.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
30
25
3
2
76
24
52
78
Забитые 76
Пропущеные 24
Разница 52
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Как мы писали ранее, победа "Динамо" в финале Кубка Украины над "Ворсклой" позволила "Десне" гарантировать участие в следующем еврокубковом сезоне. Это будет дебют черниговского клуба, основанного в 1960 году, в еврокубках.

Кроме того, уже понятно, что в мини-турнире плей-офф за пропуск в квалификацию Лиги Европы по окончании регулярного первенства страны сыграют не 4-7-е места, а 5-8-е. Это, скорее всего, будут "Александрия", "Колос", "Днепр-1" и "Мариуполь".

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видео голов чемпионат Украины Шахтер Донецк Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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