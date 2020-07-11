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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу

11 июля, 10:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Пять матчей проходят в выходные, продолжается борьба за второе место в Премьер-лиге

В чемпионате Украины в субботу и воскресенье проходят поединки 30-го тура. Вашему вниманию – расписание всех матчей и трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Сезон доигрывают уже 11 команд, поскольку, как мы сообщали, "Карпаты" исключены из Премьер-лиги, в остальных матчах им засчитают технические поражения.

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Самой интригующей остается борьба за второе место между "Десной", "Зарей" и "Динамо". Во второй шестерке "Днепр-1" и "Мариуполь" ведут заочный спор за седьмую строчку таблицы.

Суббота, 11 июля

17:00 "Колос" – "Заря", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 8.80 – 4.30 – 1.40

19:30 "Днепр-1" – "Львов", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 1.55 – 4.20 – 6.20

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Воскресенье, 12 июля

17:00 "Мариуполь" – "Олимпик", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.20

19:30 "Александрия" – "Динамо", ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 6.30 – 4.50 – 1.50

19:30 "Десна" – "Шахтер", ТВ: "Униан"
Букмекеры: 3.10 – 3.75 – 2.15

"Карпаты" – "Ворскла" – не состоится

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Матчи чемпионата Украины в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (по подписке).

Турнирная таблица чемпионата Украины

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
30
13
4
13
36
40
-4
43
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П В
8
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
30
8
6
16
23
45
-22
30
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н В В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Читайте также о том, что бразильский "горняк" Тайсон поздравил динамовца с завоеванием Кубка Украины.

Смотрите, как "Александрия" принимала "Динамо" в чемпионате Украины в марте

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