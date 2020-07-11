Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу

Пять матчей проходят в выходные, продолжается борьба за второе место в Премьер-лиге

В чемпионате Украины в субботу и воскресенье проходят поединки 30-го тура. Вашему вниманию – расписание всех матчей и трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Сезон доигрывают уже 11 команд, поскольку, как мы сообщали, "Карпаты" исключены из Премьер-лиги, в остальных матчах им засчитают технические поражения.

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Самой интригующей остается борьба за второе место между "Десной", "Зарей" и "Динамо". Во второй шестерке "Днепр-1" и "Мариуполь" ведут заочный спор за седьмую строчку таблицы.

Суббота, 11 июля

17:00 "Колос" – "Заря", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 8.80 – 4.30 – 1.40

19:30 "Днепр-1" – "Львов", ТВ: "Униан"

Букмекеры: 1.55 – 4.20 – 6.20

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Воскресенье, 12 июля

17:00 "Мариуполь" – "Олимпик", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.20 – 3.50 – 3.20

19:30 "Александрия" – "Динамо", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 6.30 – 4.50 – 1.50

19:30 "Десна" – "Шахтер", ТВ: "Униан"

Букмекеры: 3.10 – 3.75 – 2.15

"Карпаты" – "Ворскла" – не состоится

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Матчи чемпионата Украины в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (по подписке).

Турнирная таблица чемпионата Украины

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