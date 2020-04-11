"Дружить с Россией? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев": мнение известного футболиста

Бывший вратарь "Мариуполя", "Шахтера" и "Динамо" Рустам Худжамов рассказал, что думает по поводу отношений Украины и России, а также выразил свое отношение к нынешней ситуации в стране и украинскому супертяжу Александру Усику. Ранее мы давали заявление Усика о декоммунизации и за дружбу с Россией: "Люди не виноваты, что царьки чего-то не поделили".

"Не разделяю мнение Усика. Но что – загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу. Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР – режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что становишься порохоботом и бандеровцем.

Но площадка для Усика или для Панти – это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего?", – сказал Худжамов.