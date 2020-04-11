Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

"Дружить с Россией? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев": мнение известного футболиста

11 апреля, 11:01

Елена Павлова

Худжамов считает, что с такими людьми, как Усик, проще не вести диалог

Бывший вратарь "Мариуполя", "Шахтера" и "Динамо" Рустам Худжамов рассказал, что думает по поводу отношений Украины и России, а также выразил свое отношение к нынешней ситуации в стране и украинскому супертяжу Александру Усику. Ранее мы давали заявление Усика о декоммунизации и за дружбу с Россией: "Люди не виноваты, что царьки чего-то не поделили".

"Не разделяю мнение Усика. Но что – загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалог. Проблема в том, что когда к власти пришел, как Волан-де-Морт, сами знаете кто, то такие точки зрения снова повылазили наружу. Ты или я можем чувствовать себя в своей стране некомфортно. Если ты считаешь, что СССР – режим абсолютных убийц, то не можешь это говорить, потому что становишься порохоботом и бандеровцем.

Но площадка для Усика или для Панти – это один из принципов демократии. Где люди с разными взглядами, верованиями, сексуальной ориентацией являются гражданами одной страны. Но очень важную роль играет то, куда эти люди собираются нас вести, куда мы придем и для чего?", – сказал Худжамов.

Читайте также: Бывший вратарь "Динамо" и "Шахтера" покинул "Мариуполь": суперсейвы Худжамова

Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов

Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов / Фото: ФК Мариуполь

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

"Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать. В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: "Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор". Думаю, она там осталась. Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю", – сказал Худжамов.

Смотрите, как "Мариуполь" при Худжамове переиграл "Ворсклу"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Украина вратарь ФК Мариуполь Александр Усик Рустам Худжамов

Источник: ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Не имеет значения где": Алиев рассказал о самом дорогом сексе за деньгиЧУ по футболу
"Динамо" продлило карантин, акцентировав внимание игроков на запрете походов в лесЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...