Дубль в ворота "Олимпика" позволил форварду "Динамо" стать лучшим в текущем туре

Артем Беседин забил два гола в поединке в Киеве

Артем Беседин / Фото: Reuters

Нападающий Динамо Артем Беседин признан лучшим игроком 16-го тура чемпионата Украины.

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Форвард киевлян отметился дублем в матче против "Олимпика" и помог своей команде одержать победу.

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В нынешнем сезоне Беседин забил уже восемь мячей в чемпионате Украины, столько же и у полузащитника "Зари" Богдана Леднева. Больше забил только нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес – на его счету 14 голов.

"Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины и отстает от "Шахтера" на 11 очков. В следующем туре команда Алексея Михайличенко сыграет с "Зарей" в Киеве.

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Кстати, ранее мы писали, что "Динамо" избавится не только от последнего бразильца, но и от вице-чемпиона мира. В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами – помимо Сидклея, в их число попал и хорват Йосип Пиварич. Причина – позиция левого защитника, на которую они претендуют, наглухо закрыта Виталием Миколенко.

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