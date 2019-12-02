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Посмотрите на Серхио Рамоса: Суркис рассказал, как "Динамо" будет усиливаться зимой

2 декабря, 07:13

Судя по словам президента столичного клуба, большого количества новобранцев в составе "бело-синих" ждать не стоит

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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После победы "Динамо" над "Олимпиком" со счетом 3:1 в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги президент столичного клуба Игорь Суркис приоткрыл завесу над тем, как будут действовать киевляне во время зимнего трансферного окна. Босс "бело-синих" дал понять, что большого количества новичков в составе "Динамо" ждать не стоит.

Обзор матча "Олимпик" – "Динамо" (1:3)

На вопрос, будет ли зимой усиление команды на трансферном рынке, Игорь Суркис ответил: "По этому вопросу мы встретимся с главным тренером и обсудим ситуацию. Есть определенные наметки, но повторюсь еще раз, речь будет идти именно об усилении команды, а не приобретении новых футболистов ради количества"

- "Динамо" ставит задачу победить в чемпионате Украины, а также в Кубке. Пара центральных защитников Шабанов – Кадар – это игроки, которые отвечают уровню этих задач? - прозвучал вопрос журналистов Игорю Суркису.

- Я не могу оценивать уровень футболистов, прежде всего, это должен делать тренерский штаб, который передо мной ставит задачи, если нужно усиление определенных позиций. Мы же не можем просто покупать футболистов, – говорит президент "Динамо". – У нас на эту позицию есть Попов, который будет в общей группе с понедельника, а также есть Бурда, который восстановится после травмы. Вот будет уже четыре центральных защитника. А солить мы их не собираемся.

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"Мало того, Михайличенко рассчитывает на молодого защитника Сироту, который взял с командой в Мальме. Тренерский штаб видит в нем огромный потенциал, и возможности стать игроком первой команды. Если мы будем брать игроков, то только тех, кто сильнее нынешних футболистов. А ошибаются все. Тот же Рамос в матче за "Реал" забил гол, а потом ошибся, и его команда пропустила. Нет футболистов, которые не ошибаются. Это неправильный подход, когда после каждой ошибки мы будем обсуждать уровень футболиста", – подытожил Игорь Суркис

Смотрите, как "Динамо" пропустило от "Олимпика" после ошибки Шабанова

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
16
14
2
0
45
8
37
44
Забитые 45
Пропущеные 8
Разница 37
Результаты последних матчей: Н В В В Н
2
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
Пропущеные 10
Разница 24
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
16
8
3
5
18
16
2
27
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
6
МариупольМариупольМар
16
4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
3
8
15
27
-12
18
Забитые 15
Пропущеные 27
Разница -12
Результаты последних матчей: П В Н В В
9
КолосКолосКол
16
5
2
9
12
28
-16
17
Забитые 12
Пропущеные 28
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
16
3
2
11
10
29
-19
11
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П П

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чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис Артем Шабанов

Источник: Dynamo.kiev.ua

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