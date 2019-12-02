Посмотрите на Серхио Рамоса: Суркис рассказал, как "Динамо" будет усиливаться зимой

Игорь Суркис и Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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После победы "Динамо" над "Олимпиком" со счетом 3:1 в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги президент столичного клуба Игорь Суркис приоткрыл завесу над тем, как будут действовать киевляне во время зимнего трансферного окна. Босс "бело-синих" дал понять, что большого количества новичков в составе "Динамо" ждать не стоит.

Обзор матча "Олимпик" – "Динамо" (1:3)

На вопрос, будет ли зимой усиление команды на трансферном рынке, Игорь Суркис ответил: "По этому вопросу мы встретимся с главным тренером и обсудим ситуацию. Есть определенные наметки, но повторюсь еще раз, речь будет идти именно об усилении команды, а не приобретении новых футболистов ради количества"

- "Динамо" ставит задачу победить в чемпионате Украины, а также в Кубке. Пара центральных защитников Шабанов – Кадар – это игроки, которые отвечают уровню этих задач? - прозвучал вопрос журналистов Игорю Суркису.

- Я не могу оценивать уровень футболистов, прежде всего, это должен делать тренерский штаб, который передо мной ставит задачи, если нужно усиление определенных позиций. Мы же не можем просто покупать футболистов, – говорит президент "Динамо". – У нас на эту позицию есть Попов, который будет в общей группе с понедельника, а также есть Бурда, который восстановится после травмы. Вот будет уже четыре центральных защитника. А солить мы их не собираемся.

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"Мало того, Михайличенко рассчитывает на молодого защитника Сироту, который взял с командой в Мальме. Тренерский штаб видит в нем огромный потенциал, и возможности стать игроком первой команды. Если мы будем брать игроков, то только тех, кто сильнее нынешних футболистов. А ошибаются все. Тот же Рамос в матче за "Реал" забил гол, а потом ошибся, и его команда пропустила. Нет футболистов, которые не ошибаются. Это неправильный подход, когда после каждой ошибки мы будем обсуждать уровень футболиста", – подытожил Игорь Суркис

Смотрите, как "Динамо" пропустило от "Олимпика" после ошибки Шабанова

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