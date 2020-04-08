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"Думаю, карантин – правильное решение: игрок "Шахтера" рассказал о коронавирусе

8 апреля, 13:43

Максим Перепелица

Николай Матвиенко отметил, что носит перчатки, когда выходит из дома

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко рассказал, как проводит время на карантине, и как обезопасить себя от эпидемии вируса.

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"К такому сложно адаптироваться, если честно. Но мы не в силах повлиять на ситуацию. Каждый человек должен соблюдать правила, чтобы эпидемия закончилась как можно скорее. Мы всей семьей сидим дома, пока других вариантов нет. Думаю, карантин – правильное решение, хоть многим людям оно и не нравится. Чаще мойте руки, старайтесь не контактировать с другими людьми, выходите на улицу в случае крайней необходимости. Обязательно носите маски. Я даже перчатки надеваю", – отметил Матвиенко.

"Необходимо набраться терпения и соблюдать правила карантина. Скоро это закончится, жизнь вернется на круги своя, вы, как и раньше, будете наслаждаться футболом. А "Шахтер" сделает для этого все возможное!", – рассказал игрок.

Кстати, стадион, на котором играет чемпион Украины по футболу, превратят в госпиталь.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк коронавирус Николай Матвиенко

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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