"Занимаемся домашними хлопотами": игрок "Динамо" рассказал, как проводит время на карантине

Также Александр Караваев отметил, что тренируется каждый день

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о режиме тренировок в период карантина. Ранее Леоненко рассказал, чем занимается на карантине.

"Во время карантина тренируюсь каждый день, и дома, и на нашей клубной базе. На базу езжу, в основном, чтобы выполнять беговую работу, а дома вечером делаю статические упражнения на все группы мышц. Выполняю специальные упражнения, которые нам дает тренерский штаб. Каждая тренировка длится приблизительно час. Плюс к тому, могу выполнять какие-то дополнительные упражнения для поддержания хорошей физической формы", – отметил игрок.

"Практически все свободное время провожу дома. С женой Инной занимаемся домашними хлопотами, все делаем вместе, убираем. Хотя готовит, конечно, она. Кроме того, делаем вместе упражнения, с дочкой играем в разные настольные и развивающие игры, смотрим вместе фильмы, сериалы", – рассказал игрок.

Ранее мы писали, что антидопинговое агентство недовольно приговором по Беседину и подаст апелляцию, тогда как "Динамо" делать этого не будет, оценив решение УЕФА как приемлемое.

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