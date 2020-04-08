Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

"Занимаемся домашними хлопотами": игрок "Динамо" рассказал, как проводит время на карантине

8 апреля, 13:07

Максим Перепелица

Также Александр Караваев отметил, что тренируется каждый день

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев рассказал о режиме тренировок в период карантина. Ранее Леоненко рассказал, чем занимается на карантине.

"Во время карантина тренируюсь каждый день, и дома, и на нашей клубной базе. На базу езжу, в основном, чтобы выполнять беговую работу, а дома вечером делаю статические упражнения на все группы мышц. Выполняю специальные упражнения, которые нам дает тренерский штаб. Каждая тренировка длится приблизительно час. Плюс к тому, могу выполнять какие-то дополнительные упражнения для поддержания хорошей физической формы", – отметил игрок.

"Практически все свободное время провожу дома. С женой Инной занимаемся домашними хлопотами, все делаем вместе, убираем. Хотя готовит, конечно, она. Кроме того, делаем вместе упражнения, с дочкой играем в разные настольные и развивающие игры, смотрим вместе фильмы, сериалы", – рассказал игрок.

Ранее мы писали, что антидопинговое агентство недовольно приговором по Беседину и подаст апелляцию, тогда как "Динамо" делать этого не будет, оценив решение УЕФА как приемлемое.

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Смотрите, как киевское "Динамо" билось с загребским в плей-офф юношеской Лиги УЕФА (U-19).

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Александр Караваев

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавирусаЧУ по футболу
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Не имеет значения где": Алиев рассказал о самом дорогом сексе за деньгиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...