Две битвы за "серебро" и другие матчи: расписание и результаты 11-го тура чемпионата Украины

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 11-го тура Премьер-лиги. Интересно, что четыре команды, претендующие на вторую строчку, сыграют между собой. Этими матчами завершится первый круг первого этапа чемпионата страны. Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица.
Пятница, 18 октября
19:00 "Шахтер" – "Колос"
В Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.09 – 8.75 – 14.00
Суббота, 19 октября
14:00 "Карпаты" – "Львов"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.30 – 3.30 – 2.75
17:00 "Заря" – "Десна"
В Запорожье на "Славутич Арене"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.05 – 3.20 – 3.30
Воскресенье, 20 октября
14:00 "Мариуполь" – "Днепр-1"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.50 – 3.00 – 2.70
17:00 "Динамо" – "Александрия"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.40 – 4.00 – 7.25
19:30 "Олимпик" – "Ворскла"
В Киеве на стадионе "Динамо"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 2.85
Турнирная таблица:
Напомним, что накануне сборная Украины обыграла Португалию в Киеве и завоевала путевку на чемпионат Европы-2020 года. Команда Андрея Шевченко за тур до финиша отборочного турнира гарантировала себе первое место в группе с чемпионами Европы.
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