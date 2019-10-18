Две битвы за "серебро" и другие матчи: расписание и результаты 11-го тура чемпионата Украины

Все о поединках 11-го тура чемпионата Украины - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 11-го тура Премьер-лиги. Интересно, что четыре команды, претендующие на вторую строчку, сыграют между собой. Этими матчами завершится первый круг первого этапа чемпионата страны. Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 18 октября

19:00 "Шахтер" – "Колос"

В Харькове на стадионе "Металлист"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 1.09 – 8.75 – 14.00

Суббота, 19 октября

14:00 "Карпаты" – "Львов"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.30 – 3.30 – 2.75

Реклама

17:00 "Заря" – "Десна"

В Запорожье на "Славутич Арене"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.05 – 3.20 – 3.30

Воскресенье, 20 октября

14:00 "Мариуполь" – "Днепр-1"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 2.50 – 3.00 – 2.70

17:00 "Динамо" – "Александрия"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1.40 – 4.00 – 7.25

19:30 "Олимпик" – "Ворскла"

В Киеве на стадионе "Динамо"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 2.85

Турнирная таблица:

Напомним, что накануне сборная Украины обыграла Португалию в Киеве и завоевала путевку на чемпионат Европы-2020 года. Команда Андрея Шевченко за тур до финиша отборочного турнира гарантировала себе первое место в группе с чемпионами Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама