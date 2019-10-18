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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Две битвы за "серебро" и другие матчи: расписание и результаты 11-го тура чемпионата Украины

18 октября, 14:32

Все о поединках 11-го тура чемпионата Украины - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В этот уикенд в чемпионате Украины по футболу пройдут поединки 11-го тура Премьер-лиги. Интересно, что четыре команды, претендующие на вторую строчку, сыграют между собой. Этими матчами завершится первый круг первого этапа чемпионата страны. Ниже – расписание матчей тура, котировки букмекеров, оперативные результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 18 октября

19:00 "Шахтер" – "Колос"
В Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.09 – 8.75 – 14.00

Суббота, 19 октября

14:00 "Карпаты" – "Львов"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.30 – 3.30 – 2.75

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17:00 "Заря" – "Десна"
В Запорожье на "Славутич Арене"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.05 – 3.20 – 3.30

Воскресенье, 20 октября

14:00 "Мариуполь" – "Днепр-1"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.50 – 3.00 – 2.70

В тренде
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17:00 "Динамо" – "Александрия"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.40 – 4.00 – 7.25

19:30 "Олимпик" – "Ворскла"
В Киеве на стадионе "Динамо"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.25 – 3.25 – 2.85

Турнирная таблица:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
10
10
0
0
30
6
24
30
Забитые 30
Пропущеные 6
Разница 24
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
10
6
2
2
14
4
10
20
Забитые 14
Пропущеные 4
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ДинамоДинамоДин
10
6
2
2
22
7
15
20
Забитые 22
Пропущеные 7
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В П
4
АлександрияАлександрияАле
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В В Н В В
5
ЗаряЗаряЗар
10
4
4
2
17
10
7
16
Забитые 17
Пропущеные 10
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
6
КолосКолосКол
10
4
2
4
9
15
-6
14
Забитые 9
Пропущеные 15
Разница -6
Результаты последних матчей: П В Н В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
10
3
2
5
10
13
-3
11
Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В П В
8
МариупольМариупольМар
10
2
4
4
8
16
-8
10
Забитые 8
Пропущеные 16
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
9
КарпатыКарпатыКар
10
2
2
6
8
15
-7
8
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ВорсклаВорсклаВор
10
2
2
6
9
19
-10
8
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П П П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
10
2
1
7
7
16
-9
7
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
10
1
2
7
5
20
-15
5
Забитые 5
Пропущеные 20
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н П

Напомним, что накануне сборная Украины обыграла Португалию в Киеве и завоевала путевку на чемпионат Европы-2020 года. Команда Андрея Шевченко за тур до финиша отборочного турнира гарантировала себе первое место в группе с чемпионами Европы.

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Источник: Сегодня|Спорт

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