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"Дьяволы" остановили Клоппа: видео голов матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

20 октября, 20:39

Победители Лиги чемпионов потеряли первые очки в английской Премьер-лиге, сыграв вничью с "МЮ"

"МЮ" - "Ливерпуль" - 1:1

"МЮ" - "Ливерпуль" - 1:1 / Фото: Reuters

В Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоялся матч двух самых титулованных команд Англии – "МЮ" против "Ливерпуля". Центральный поединок девятого тура АПЛ завершился довольно неожиданной ничьей 1:1. Напомним, в нынешнем сезоне манкунианцы находятся ближе к зоне вылета, чем к чемпионству. Тогда как действующий победитель ЛЧ "Ливерпуль" доселе вообще не терял очки в Премьер-лиге, выиграв со старта 8 поединков кряду.

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Счет в матче "МЮ" – "Ливерпуль" был открыт на 36-й минуте. Отличились манкунианцы. Джеймс промчался по правому флангу и выполнил выверенную передачу в штрафную, а Рашфорд в одно касание переправил мяч в сетку ворот "Ливерпуля".

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Дело шло к сенсационной победе "Манчестер Юнайтед", однако на 85-й минуте "Ливерпуль" отыгрался. Робертсон прострелил с левого фланга, а Лаллана замкнул дальнюю штангу – 1:1.

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Кстати, после 30 матчей в чемпионате Англии статистика тренера "МЮ" Сульшера оказалась немного лучше, чем показатели Юргена Клоппа за такой же период в "Ливерпуле". На счету "Юнайтед" под руководством норвежца – 14 побед, 8 ничьих и 8 поражений, тогда как у "Ливерпуля" Клоппа было 13 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

Турнирное положение в чемпионате Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ981021-725
2МАНЧЕСТЕР СИТИ961229-919
3ЛЕСТЕР952216-817
4ЧЕЛСИ952219-1417
5АРСЕНАЛ843113-1115
6КРИСТАЛ ПЭЛАС94238-1014
7ТОТТЕНХЭМ933315-1312
8БЕРНЛИ933312-1112
9БОРНМУТ933313-1312
10ВЕСТ ХЭМ933311-1312
11АСТОН ВИЛЛА932415-1311
12ВУЛВЕРХЭМПТОН925212-1211
13МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД924310-910
14ЭВЕРТОН93158-1310
15ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД82337-79
16БРАЙТОН92349-129
17САУТГЕМПТОН92259-168
18НЬЮКАСЛ92255-148
19НОРВИЧ921610-217
20УОТФОРД90455-214

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видео голов чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

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