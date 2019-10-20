"Дьяволы" остановили Клоппа: видео голов матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

В Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоялся матч двух самых титулованных команд Англии – "МЮ" против "Ливерпуля". Центральный поединок девятого тура АПЛ завершился довольно неожиданной ничьей 1:1. Напомним, в нынешнем сезоне манкунианцы находятся ближе к зоне вылета, чем к чемпионству. Тогда как действующий победитель ЛЧ "Ливерпуль" доселе вообще не терял очки в Премьер-лиге, выиграв со старта 8 поединков кряду.
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Счет в матче "МЮ" – "Ливерпуль" был открыт на 36-й минуте. Отличились манкунианцы. Джеймс промчался по правому флангу и выполнил выверенную передачу в штрафную, а Рашфорд в одно касание переправил мяч в сетку ворот "Ливерпуля".
Дело шло к сенсационной победе "Манчестер Юнайтед", однако на 85-й минуте "Ливерпуль" отыгрался. Робертсон прострелил с левого фланга, а Лаллана замкнул дальнюю штангу – 1:1.
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Кстати, после 30 матчей в чемпионате Англии статистика тренера "МЮ" Сульшера оказалась немного лучше, чем показатели Юргена Клоппа за такой же период в "Ливерпуле". На счету "Юнайтед" под руководством норвежца – 14 побед, 8 ничьих и 8 поражений, тогда как у "Ливерпуля" Клоппа было 13 побед, 8 ничьих и 8 поражений.
Турнирное положение в чемпионате Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|9
|8
|1
|0
|21-7
|25
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|9
|6
|1
|2
|29-9
|19
|3
|ЛЕСТЕР
|9
|5
|2
|2
|16-8
|17
|4
|ЧЕЛСИ
|9
|5
|2
|2
|19-14
|17
|5
|АРСЕНАЛ
|8
|4
|3
|1
|13-11
|15
|6
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|7
|ТОТТЕНХЭМ
|9
|3
|3
|3
|15-13
|12
|8
|БЕРНЛИ
|9
|3
|3
|3
|12-11
|12
|9
|БОРНМУТ
|9
|3
|3
|3
|13-13
|12
|10
|ВЕСТ ХЭМ
|9
|3
|3
|3
|11-13
|12
|11
|АСТОН ВИЛЛА
|9
|3
|2
|4
|15-13
|11
|12
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|9
|2
|5
|2
|12-12
|11
|13
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|9
|2
|4
|3
|10-9
|10
|14
|ЭВЕРТОН
|9
|3
|1
|5
|8-13
|10
|15
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|8
|2
|3
|3
|7-7
|9
|16
|БРАЙТОН
|9
|2
|3
|4
|9-12
|9
|17
|САУТГЕМПТОН
|9
|2
|2
|5
|9-16
|8
|18
|НЬЮКАСЛ
|9
|2
|2
|5
|5-14
|8
|19
|НОРВИЧ
|9
|2
|1
|6
|10-21
|7
|20
|УОТФОРД
|9
|0
|4
|5
|5-21
|4
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