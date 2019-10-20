"Дьяволы" остановили Клоппа: видео голов матча "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"

"МЮ" - "Ливерпуль" - 1:1 / Фото: Reuters

В Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоялся матч двух самых титулованных команд Англии – "МЮ" против "Ливерпуля". Центральный поединок девятого тура АПЛ завершился довольно неожиданной ничьей 1:1. Напомним, в нынешнем сезоне манкунианцы находятся ближе к зоне вылета, чем к чемпионству. Тогда как действующий победитель ЛЧ "Ливерпуль" доселе вообще не терял очки в Премьер-лиге, выиграв со старта 8 поединков кряду.

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Счет в матче "МЮ" – "Ливерпуль" был открыт на 36-й минуте. Отличились манкунианцы. Джеймс промчался по правому флангу и выполнил выверенную передачу в штрафную, а Рашфорд в одно касание переправил мяч в сетку ворот "Ливерпуля".

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Дело шло к сенсационной победе "Манчестер Юнайтед", однако на 85-й минуте "Ливерпуль" отыгрался. Робертсон прострелил с левого фланга, а Лаллана замкнул дальнюю штангу – 1:1.

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Кстати, после 30 матчей в чемпионате Англии статистика тренера "МЮ" Сульшера оказалась немного лучше, чем показатели Юргена Клоппа за такой же период в "Ливерпуле". На счету "Юнайтед" под руководством норвежца – 14 побед, 8 ничьих и 8 поражений, тогда как у "Ливерпуля" Клоппа было 13 побед, 8 ничьих и 8 поражений.

Турнирное положение в чемпионате Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 9 8 1 0 21-7 25 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 9 6 1 2 29-9 19 3 ЛЕСТЕР 9 5 2 2 16-8 17 4 ЧЕЛСИ 9 5 2 2 19-14 17 5 АРСЕНАЛ 8 4 3 1 13-11 15 6 КРИСТАЛ ПЭЛАС 9 4 2 3 8-10 14 7 ТОТТЕНХЭМ 9 3 3 3 15-13 12 8 БЕРНЛИ 9 3 3 3 12-11 12 9 БОРНМУТ 9 3 3 3 13-13 12 10 ВЕСТ ХЭМ 9 3 3 3 11-13 12 11 АСТОН ВИЛЛА 9 3 2 4 15-13 11 12 ВУЛВЕРХЭМПТОН 9 2 5 2 12-12 11 13 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 9 2 4 3 10-9 10 14 ЭВЕРТОН 9 3 1 5 8-13 10 15 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 8 2 3 3 7-7 9 16 БРАЙТОН 9 2 3 4 9-12 9 17 САУТГЕМПТОН 9 2 2 5 9-16 8 18 НЬЮКАСЛ 9 2 2 5 5-14 8 19 НОРВИЧ 9 2 1 6 10-21 7 20 УОТФОРД 9 0 4 5 5-21 4

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