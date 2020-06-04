"Его замочат еще в Борисполе!": горячая реакция на возвращение Семина в "Динамо"

Сегодня украинских болельщиков ошарашила новость о том, что "Динамо" может возглавить 73-летний российский специалист Юрий Семин, который ранее уже тренировал киевский клуб в 2007-2009 и 2010-2012 годах. Последним клубом ЮрПалыча был московский "Локомотив".
Фанаты неоднозначно восприняли слух о третьем пришествии Семина. Многие вспоминают ему интервью, в котором Семин поддержал аннексию Крыма.
- Спасибо деду за победы,но пора на пенсию
- Этого никогда не случится, потому что ультрас его замочат еще в Борисполе. Этот го..юк в 2014 доказывал, что аннексия Крыма – это правильно и законно
- Палыч, спасибо за прошлые приходы, но если такое предложение поступит, откажись, если хоть немного есть уважения к нашему клубу
- Ув. Игорь Михайлович, прошу Вас немного опуститься на Землю! Пересмотрите свои взгляды и пригласите Вернидуба, отличный тренер, в самый раз будет для ДК
- Я уже представляю первую пресс-конференцию и первый вопрос на ней: "Чей Крым?"
- Сейчас набегут сектанты, которые скорее предпочтут тренером условного Славу Шевчука, чем топового специалиста только потому, что он из рашки
- Если уж ходить по кругу, то лучше бы вернули Реброва. Хотя вектор нужно менять кардинально
- А можно иностранного тренера из ТОП-5?
- Суркис услышал пожелания болельщиков и все же решил позвать тренера с "нединамовским сердцем"
Результаты выступления киевского "Динамо" в сезоне 2019/2020 вряд ли вызывают восторг у болельщиков команды. Подопечные Алексея Михайличенко не сумели преодолеть групповой этап Лиги Европы и занимают лишь четвертое место в чемпионате Украины. Так что неудивительно, что все чаще говорят о сменщике для нынешнего наставника "бело-голубых". Уже вчера появились слухи, что нового тренера для "Динамо" нашли в Турции.
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