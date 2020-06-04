"Его замочат еще в Борисполе!": горячая реакция на возвращение Семина в "Динамо"

Сегодня украинских болельщиков ошарашила новость о том, что "Динамо" может возглавить 73-летний российский специалист Юрий Семин, который ранее уже тренировал киевский клуб в 2007-2009 и 2010-2012 годах. Последним клубом ЮрПалыча был московский "Локомотив".

Фанаты неоднозначно восприняли слух о третьем пришествии Семина. Многие вспоминают ему интервью, в котором Семин поддержал аннексию Крыма.

Спасибо деду за победы,но пора на пенсию

Этого никогда не случится, потому что ультрас его замочат еще в Борисполе. Этот го..юк в 2014 доказывал, что аннексия Крыма – это правильно и законно

Палыч, спасибо за прошлые приходы, но если такое предложение поступит, откажись, если хоть немного есть уважения к нашему клубу

Ув. Игорь Михайлович, прошу Вас немного опуститься на Землю! Пересмотрите свои взгляды и пригласите Вернидуба, отличный тренер, в самый раз будет для ДК

Я уже представляю первую пресс-конференцию и первый вопрос на ней: "Чей Крым?"

Сейчас набегут сектанты, которые скорее предпочтут тренером условного Славу Шевчука, чем топового специалиста только потому, что он из рашки

Если уж ходить по кругу, то лучше бы вернули Реброва. Хотя вектор нужно менять кардинально

А можно иностранного тренера из ТОП-5?

Суркис услышал пожелания болельщиков и все же решил позвать тренера с "нединамовским сердцем"

Реклама Юрий Семин

Результаты выступления киевского "Динамо" в сезоне 2019/2020 вряд ли вызывают восторг у болельщиков команды. Подопечные Алексея Михайличенко не сумели преодолеть групповой этап Лиги Европы и занимают лишь четвертое место в чемпионате Украины. Так что неудивительно, что все чаще говорят о сменщике для нынешнего наставника "бело-голубых". Уже вчера появились слухи, что нового тренера для "Динамо" нашли в Турции.

Смотрите обзор первого карантинного "Класичного" после рестарта сезона:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама