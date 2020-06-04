С Михайличенко расстанутся? Киевское "Динамо" собирается пригласить российского тренера-ветерана

Результаты выступления киевского "Динамо" в сезоне 2019/2020 вряд ли вызывают восторг у болельщиков команды. Подопечные Алексея Михайличенко не сумели преодолеть групповой этап Лиги Европы и занимают лишь четвертое место в чемпионате Украины. Так что неудивительно, что все чаще говорят о сменщике для нынешнего наставника "бело-голубых". Уже вчера появились слухи, что нового тренера для "Динамо" нашли в Турции.

Однако появилась свежая информация, что президент "Динамо" Игорь Суркис хочет вернуть в Киев российского специалиста Юрия Семина. 73-летний Семин в мае завершил работу в московском "Локомотиве" – главной команде своей жизни: у него закончился контракт, а продлевать его не стали. Теперь Суркис рассматривает российского тренера одним из главных кандидатов на пост наставника киевского "Динамо", пишет dynamo.kiev.ua со ссылкой на свои источники в Москве.

Сообщают, что все разногласия и недопонимания между Семиным и Суркисом, которые привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. Недавно Семин признал, что его уход из киевского "Динамо" в 2009 году был ошибкой. Напомним, что россиянин тренировал украинскую команду дважды: в 2008-09 и 2010-12 годах.

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