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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Экс-динамовец поднял дончан со дна: обзор "сухой" победы "Олимпика" над "Ворсклой"

20 октября, 21:47

Висенте Гомес одержал первую домашнюю победу у руля "олимпийцев" и увел их с последнего места в чемпионате

Экс-тренер киевского "Динамо" Висенте Гомес одержал первую домашнюю победу во главе донецкого "Олимпика". На стадионе имени Лобановского его команда обыграла "Ворсклу", возглавляемую другим бывшим динамовцем Виталием Косовским, с "сухим" счетом 2:0. Ранее Срна заинтриговал большим трансфером "Шахтера".

Оба мяча в ворота "Ворсклы" "Олимпик" забил во втором тайме. На 67-й минуте у хозяев поля отличился тезка экс-звезды "Шахтера" Алекса Тейшейры – французский полузащитник Максим До Куто Тейшейра.

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А на 75-й минуте Политыло подал с углового точно на голову Лукьянчуку, и Павел вколотил мяч в сетку ворот "Ворсклы" с рикошетом от перекладины. В итоге – 2:0 в пользу "Олимпика", который благодаря этому успеху ушел с последнего места в чемпионате Украины. По дополнительным показателям дончане опережают обыгранную ими "Ворсклу" и "Львов", по итогам 11-го тура оказавшийся на дне турнирной таблицы Премьер-лиги.

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Олимпик – Ворскла – 2:0
Голы: Тейшейра, 67, Лукьянчук, 75
Олимпик: Крынский – Е. Пасич, Гришко, Лукьянчук, Вантух – Цымбалюк, Политыло – Имери (Балашов, 61), Фабиньо (Кравчук, 61), Тейшейра – Дийе (Шахаб, 83)
Ворскла: Ткаченко – Сапай, Баенко, Чеснаков, Мельничук – Челядин (Скляр, 90) – Васин, Луизао (Габелок, 69), Стрижак – Коломоец, Козыренко
Предупреждения:Шахаб – Сапай, Челядин

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Источник: Сегодня|Спорт

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