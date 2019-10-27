Экс-форвард "Динамо" – в двойном ударе: обзор матча "Львов" – "Десна" в Премьер-лиге

Разгромив львовян, "Десна" отстояла прописку в ТОП-3 чемпионата. Хлебас забил уже больше, чем за весь прошлый сезон

"Львов" - "Десна" - 1:4 / Фото: Twitter

Разгромив на выезде "Львов" со счетом 4:1, черниговская "Десна" вытеснила из верхней тройки чемпионата Украины "Зарю". Отметим, что дублем в этом матче отличился 25-летний экс-форвард "Динамо" Дмитрий Хлебас, который в свое время не раз был лучшим бомбардиром киевлян на сборах, но так и не смог проявить себя в официальных матчах за динамовцев.

Обзор матча "Львов" – "Десна" (1:4)

Отметим, что в шести матчах текущего чемпионата нападающий "Десны" Дмитрий Хлебас забил уже четыре мяча, превзойдя свой показатель за весь чемпионат-2018/19, в котором форвард отличился тремя голами в 21 поединке.

Смотрите дубль Хлебаса в ворота "Львова"

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Статистика матча "Львов" – "Десна" (1:4)

ФК Львов – Десна – 1:4

Голы: Пернамбуко, 60 – Д, Фаворов, 2 (с пенальти), Хлебас, 9, 46, Дегтярев, 41

ФК Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Насонов – Приймак, Квасный (Богунов, 46) – Пернамбуко, Алваро (Велвес, 89), Шина (Зубков, 61) – Ренан

Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Имереков, Западня – Д. Фаворов, Огиря (Ермаков, 87) – Калитвинцев (Старенький, 78), А. Фаворов, Хлебас – Дегтярев (Картушов, 68)

Предупреждения: Алваро, Ренан, Богунов – Конопля, Картушов

Удаление: Ренан, 80 (Львов) – повторное предупреждение

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