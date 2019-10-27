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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Экс-форвард "Динамо" – в двойном ударе: обзор матча "Львов" – "Десна" в Премьер-лиге

27 октября, 17:46

Разгромив львовян, "Десна" отстояла прописку в ТОП-3 чемпионата. Хлебас забил уже больше, чем за весь прошлый сезон

"Львов" - "Десна" - 1:4

"Львов" - "Десна" - 1:4 / Фото: Twitter

Разгромив на выезде "Львов" со счетом 4:1, черниговская "Десна" вытеснила из верхней тройки чемпионата Украины "Зарю". Отметим, что дублем в этом матче отличился 25-летний экс-форвард "Динамо" Дмитрий Хлебас, который в свое время не раз был лучшим бомбардиром киевлян на сборах, но так и не смог проявить себя в официальных матчах за динамовцев.

Обзор матча "Львов" – "Десна" (1:4)

Отметим, что в шести матчах текущего чемпионата нападающий "Десны" Дмитрий Хлебас забил уже четыре мяча, превзойдя свой показатель за весь чемпионат-2018/19, в котором форвард отличился тремя голами в 21 поединке.

Смотрите дубль Хлебаса в ворота "Львова"

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Статистика матча "Львов" – "Десна" (1:4)

ФК Львов – Десна – 1:4
Голы: Пернамбуко, 60 – Д, Фаворов, 2 (с пенальти), Хлебас, 9, 46, Дегтярев, 41
ФК Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Насонов – Приймак, Квасный (Богунов, 46) – Пернамбуко, Алваро (Велвес, 89), Шина (Зубков, 61) – Ренан
Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Имереков, Западня – Д. Фаворов, Огиря (Ермаков, 87) – Калитвинцев (Старенький, 78), А. Фаворов, Хлебас – Дегтярев (Картушов, 68)
Предупреждения: Алваро, Ренан, Богунов – Конопля, Картушов
Удаление: Ренан, 80 (Львов) – повторное предупреждение

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
30
33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
12
7
2
3
19
7
12
23
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ДинамоДинамоДин
11
7
2
2
23
7
16
23
Забитые 23
Пропущеные 7
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
5
АлександрияАлександрияАле
11
6
1
4
14
13
1
19
Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
Результаты последних матчей: П В В Н В
6
МариупольМариупольМар
12
4
4
4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
11
2
3
6
8
15
-7
9
Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
12
2
2
8
9
25
-16
8
Забитые 9
Пропущеные 25
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
12
2
2
8
8
20
-12
8
Забитые 8
Пропущеные 20
Разница -12
Результаты последних матчей: П Н Н П П

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Источник: Сегодня|Спорт

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