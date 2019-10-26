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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Крушение чемпионов мира в Киеве: "Олимпик" перестрелял "Днепр" на стадионе "Динамо"

26 октября, 19:47

Команда Висенте Гомеса, ранее считавшаяся безнадежным аутсайдером, превращается в твердого середняка

"Олимпик" - "Днепр"- 3:2

"Олимпик" - "Днепр"- 3:2 / Фото: Facebook

Испанский специалист Висенте Гомес продолжает доказывать, что, возможно, зря киевское "Динамо" после отставки Александра Хацкевича отказалось назначить его главным тренером "бело-синих". Под руководством пиренейца "Олимпик", ранее считавшийся безнадежным аутсайдером чемпионата Украины, одержал вторую победу кряду, обыграв на своем поле "Днепр-1" со счетом 3:2.

Обзор матча "Олимпик" – "Днепр" (3:2)

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"Днепр-1" с победителями молодежного чемпионата мира Супрягой и Булецой быстро повел в счете. Однако "Олимпик" сумел переломить ход матча и добыть волевую победу (3:2), забив два решающих мяча после того, как у днепрян был удален Сафронов.

Видео удаления Сафронова

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После этой победы на стадионе "Динамо" имени Лобановского "Олимпик" поднялся на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиге, уступая лишь по личным встречам "Днепру-1", которому летом, в рамках стартового тура чемпионата, проиграл на выезде 0:2.

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Олимпик – Днепр-1 – 3:2
Голы: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 – Когут, 4, Назаренко, 71
Олимпик: Крынский – Е. Пасич (Джеффри, 77), Гришко, Лукьянчук, Вантух – Цымбалюк, Политыло – Ксенз, Кравчук, Тейшейра – Шахаб (Балашов, 62)
Днепр-1: Юрчук Сафронов, Логинов, Лопыренок, Полевой Кравченко (Вакулко, 46), Батагов (Назаренко, 67) Булеца (Шаповал, 71), Коркишко, Когут – Супряга
Предупреждения: Супряга, Сафронов, Вакулко, Полевой
Удаление: Сафронов 68 (Днепр-1) – повторное предупреждение

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
11
11
0
0
36
6
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33
Забитые 36
Пропущеные 6
Разница 30
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДинамоДинамоДин
11
7
2
2
23
7
16
23
Забитые 23
Пропущеные 7
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
3
ЗаряЗаряЗар
12
6
4
2
23
11
12
22
Забитые 23
Пропущеные 11
Разница 12
Результаты последних матчей: В В Н В Н
4
ДеснаДеснаДес
11
6
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15
6
9
20
Забитые 15
Пропущеные 6
Разница 9
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
11
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1
4
14
13
1
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Забитые 14
Пропущеные 13
Разница 1
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6
МариупольМариупольМар
12
4
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4
11
16
-5
16
Забитые 11
Пропущеные 16
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
КолосКолосКол
12
4
2
6
9
23
-14
14
Забитые 9
Пропущеные 23
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
12
3
2
7
12
17
-5
11
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П П В
9
ОлимпикОлимпикОли
12
3
2
7
10
22
-12
11
Забитые 10
Пропущеные 22
Разница -12
Результаты последних матчей: В В П П В
10
КарпатыКарпатыКар
11
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8
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-7
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Забитые 8
Пропущеные 15
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
12
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8
9
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Забитые 9
Пропущеные 25
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ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
16
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8
Забитые 7
Пропущеные 16
Разница -9
Результаты последних матчей: Н Н П П П

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Источник: Сегодня|Спорт

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