Крушение чемпионов мира в Киеве: "Олимпик" перестрелял "Днепр" на стадионе "Динамо"

Испанский специалист Висенте Гомес продолжает доказывать, что, возможно, зря киевское "Динамо" после отставки Александра Хацкевича отказалось назначить его главным тренером "бело-синих". Под руководством пиренейца "Олимпик", ранее считавшийся безнадежным аутсайдером чемпионата Украины, одержал вторую победу кряду, обыграв на своем поле "Днепр-1" со счетом 3:2.
Обзор матча "Олимпик" – "Днепр" (3:2)
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"Днепр-1" с победителями молодежного чемпионата мира Супрягой и Булецой быстро повел в счете. Однако "Олимпик" сумел переломить ход матча и добыть волевую победу (3:2), забив два решающих мяча после того, как у днепрян был удален Сафронов.
Видео удаления Сафронова
После этой победы на стадионе "Динамо" имени Лобановского "Олимпик" поднялся на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиге, уступая лишь по личным встречам "Днепру-1", которому летом, в рамках стартового тура чемпионата, проиграл на выезде 0:2.
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Олимпик – Днепр-1 – 3:2
Голы: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 – Когут, 4, Назаренко, 71
Олимпик: Крынский – Е. Пасич (Джеффри, 77), Гришко, Лукьянчук, Вантух – Цымбалюк, Политыло – Ксенз, Кравчук, Тейшейра – Шахаб (Балашов, 62)
Днепр-1: Юрчук Сафронов, Логинов, Лопыренок, Полевой Кравченко (Вакулко, 46), Батагов (Назаренко, 67) Булеца (Шаповал, 71), Коркишко, Когут – Супряга
Предупреждения: Супряга, Сафронов, Вакулко, Полевой
Удаление: Сафронов 68 (Днепр-1) – повторное предупреждение
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