Экс-парень невесты Зинченко уезжает из Украины: форварда "Шахтера" ждут в команде Гармаша

Андрей Борячук - в шаге от перехода в лагерь середняка турецкого чемпионата "Ризеспора"

Андрей Борячук / Фото: YouTube

Как сообщают турецкие СМИ, середняк тамошнего футбольного чемпионата "Ризеспор" достиг соглашения о переходе нападающего "Шахтера" Андрея Борячука. Правда, Karadeniz Gazete не указывает, идет речь об аренде или о полноценном трансфере 23-летнего форварда, который в нынешней Премьер-лиге Украины забил 1 гол в 3 матчах.

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"Ризеспор", в шаге от которого находится Андрей Борячук, на данный момент занимает 12-е место в чемпионате Турции. Интересно, что цвета этого клуба давно защищает экс-капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк, а нынешней зимой игроком "Ризеспора" на правах аренды стал Денис Гармаш, уже успевший дебютировать за "Черноморских ястребов".

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Отметим, что именно с Андреем Борячуком в свое время встречалась невеста Александра Зинченко – сексапильная Влада Седан.

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