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"Атлетико" подождет: полузащитник "Шахтера" определился со своим будущим

20 января, 11:15

После возвращения из аренды в "Спортинге", 20-летний Фернандо намерен бороться за место в основе "горняков"

Фернандо

Фернандо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Стали известны намерения бразильского полузащитника "Шахтера" Фернандо, который досрочно вернулся в лагерь донецкого клуба из аренды в составе гранда португальского футбола "Спортинга".

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20-летний хавбек получил предложение из Бразилии от "Атлетико Паранаэнсе", но принял решение отклонить его. Фернандо намерен бороться за место в составе "горняков", сообщает Goal.com.

Отметим, что аренда игрока "Шахтера" Фернандо в "Спортинге" была рассчитана до конца сезона, то есть до лета, однако из-за травмы он не смог сыграть ни одного матча за первую команду лиссабонцев, ограничившись одним голом в шести матчах молодежного состава португальского клуба. В итоге футболист вернулся в расположение чемпионов Украины.

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Как мы писали ранее, "Бавария" хочет подписать быстроногого защитника из "Шахтера". "Я рад, что заинтересовал один из величайших клубов мира, – заявил Додо. – Но сейчас я не намерен обсуждать потенциальный переход".

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чемпионат Украины Шахтер Донецк чемпионат Бразилии чемпионат Португалии Спортинг Фернандо Атлетико Паранаэнсэ

Источник: Сегодня|Спорт

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