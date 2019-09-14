Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Первая победа скандального Санжара: обзор матча УПЛ "Карпаты" – "Ворскла"

14 сентября, 20:49

Львовяне добились волевых трех очков в дебютном поединке под руководством нового тренера

Роман Санжар

Роман Санжар / Фото: Facebook

В седьмом туре украинской Премьер-лиги состоялся дебют нового наставника "Карпат"Романа Санжара. В первом матче под руководством лучшего тренера УПЛ-2017 львовяне на своем поле, проигрывая 0:1 "Ворскле", одержали волевую победу со счетом 2:1. Решающий мяч за 10 минут до конца основного времени забил футболист сборной Люксембурга Мартинс, для которого этот гол стал дебютным в чемпионате Украины.

Напомним, ранее в "Карпатах" вспыхнул скандал: Романа Санжара обвинили в том, что тот пришел на живое место. Уволенный Александр Чижевский заявил, что еще за месяц до отставки у него за спиной велись переговоры с Санжаром.

Обзор матча "Карпаты" – "Ворскла" (2:1)

Реклама

Карпаты - Ворскла – 2:1
Голы: Понде, 69 с пенальти, Мартинс, 80 – Баенко, 41
Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Халл, Вакуленко, Дубинчак – Клец, Ди Франко (Лейоус, 90+1), Назарина (Войкович, 77) – Дженнингс (Бойчук, 65), Понде, Гуцуляк
Ворскла: Ткаченко – Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута – Петрович (Ндиайе, 85), Габелок – Васин (Якубу, 65), Луизао, Ребенок – Коломоец (Хебай, 85)
Предупреждения: Ди Франко, Клец – Коломоец, Васин, Чеснаков

В тренде
Раздражитель для "Динамо" и третья сила для "Шахтера": анонс тура Премьер-лиги
"Шахтер" vs "Заря" - центральный матч 7 тура чемпионата Украины

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
7
7
0
0
23
6
17
21
Забитые 23
Пропущеные 6
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
4
ЗаряЗаряЗар
7
3
2
2
12
10
2
11
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В П В
5
ДинамоДинамоДин
5
2
2
1
9
5
4
8
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
8
9
-1
8
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П Н П
7
КарпатыКарпатыКар
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В Н П В Н
8
ВорсклаВорсклаВор
7
2
1
4
8
9
-1
7
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н В
9
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
10
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
6
0
1
5
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П П П

Отметим, что волевой победой ознаменовался еще один субботний матч УПЛ – "Шахтер", проигрывая 0:2, одолел "Зарю" со счетом 4:3. Голевой передачей отметился новобранец дончан Коноплянка.

При этом капитан "Шахтера" Тайсон в матче с "Зарей" получил травму головы. Пока не ясно, сможет ли бразилец сыграть в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря" (4:3)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Карпаты Львов Ворскла Полтава Роман Санжар

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и дебют Санжара: расписание и результаты седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и дебют Санжара: расписание и результаты седьмого тура УПЛЧУ по футболу
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу
Легенда
Легенда "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФАЧУ по футболу
Скандал в
Скандал в "Карпатах": нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое местоЧУ по футболу
Бухал не забил, но
Бухал не забил, но "Днепр" это не спасло: обзор последней игры "Александрии" перед Лигой ЕвропыЧУ по футболу
"Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандалаЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...