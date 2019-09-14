Первая победа скандального Санжара: обзор матча УПЛ "Карпаты" – "Ворскла"

Роман Санжар / Фото: Facebook

В седьмом туре украинской Премьер-лиги состоялся дебют нового наставника "Карпат"Романа Санжара. В первом матче под руководством лучшего тренера УПЛ-2017 львовяне на своем поле, проигрывая 0:1 "Ворскле", одержали волевую победу со счетом 2:1. Решающий мяч за 10 минут до конца основного времени забил футболист сборной Люксембурга Мартинс, для которого этот гол стал дебютным в чемпионате Украины.

Напомним, ранее в "Карпатах" вспыхнул скандал: Романа Санжара обвинили в том, что тот пришел на живое место. Уволенный Александр Чижевский заявил, что еще за месяц до отставки у него за спиной велись переговоры с Санжаром.

Обзор матча "Карпаты" – "Ворскла" (2:1)

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Карпаты - Ворскла – 2:1

Голы: Понде, 69 с пенальти, Мартинс, 80 – Баенко, 41

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Халл, Вакуленко, Дубинчак – Клец, Ди Франко (Лейоус, 90+1), Назарина (Войкович, 77) – Дженнингс (Бойчук, 65), Понде, Гуцуляк

Ворскла: Ткаченко – Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута – Петрович (Ндиайе, 85), Габелок – Васин (Якубу, 65), Луизао, Ребенок – Коломоец (Хебай, 85)

Предупреждения: Ди Франко, Клец – Коломоец, Васин, Чеснаков

Отметим, что волевой победой ознаменовался еще один субботний матч УПЛ – "Шахтер", проигрывая 0:2, одолел "Зарю" со счетом 4:3. Голевой передачей отметился новобранец дончан Коноплянка.

При этом капитан "Шахтера" Тайсон в матче с "Зарей" получил травму головы. Пока не ясно, сможет ли бразилец сыграть в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря" (4:3)

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