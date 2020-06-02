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Эпидемия в "Карпатах": в клубе еще 13 зараженных, доигрывать чемпионат может молодежный состав

2 июня, 12:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Первая волна тестирования в составе "Карпат" ужаснула

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о настоящей эпидемии коронавируса во львовских "Карпатах". Напомним, накануне матча 24-го тура чемпионата Украины против "Мариуполя" стало известно, что три игрока и двое сотрудников львовского клуба инфицированы вирусом. Матч пришлось отменить, а команда ушла на карантин.

"К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них – игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая партия. "Карпаты" точно идут на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы", – написал Бурбас в Twitter.

После отмены матча в "Карпатах" заявили, что готовы получить техническое поражение, если такое решение примет руководство украинского футбола.

"Для нас здоровье наших сотрудников и наших футболистов есть дороже очка. Поэтому мы официально заявляем, что в случае, если УПЛ и УАФ примут решение засчитать "Карпатам" техническое поражение из-за не проведенный матч против ФК "Мариуполь", мы никоим образом такую ​​позицию оспаривать не будем", – говорилось в официальном заявлении "бело-зеленых".

Позже стали известны имена инфицированных футболистов. В эфире программы "Тур Online" на телеканале "Футбол 1" сообщили, что коронавирус обнаружили у Владислава Дубинчака, Андро Гиоргадзе и вратаря команды, но его имя не называлось. Позже Дубинчкак рассказал о своем самочувствии.

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чемпионат Украины Карпаты Львов коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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