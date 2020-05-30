Коронавирус в УПЛ: "Карпаты" ушли на самоизоляцию, а Лига решила судьбу матча с "Мариуполем"

Украинская Премьер-лига подтвердила, что матч 24-го тура "Карпаты" – "Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не состоится. Действительно, при тестировании на COVID-19 были обнаружены положительные результаты у некоторых игроков и среди персонала львовского клуба.

"Согласно полученной информации, инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания пока отсутствуют. Руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-Лиги было оперативно проинформировано о ситуации в лагере львовской команды. Вскоре будет принято решение о дальнейшей судьбе матча "Карпаты" – "Мариуполь", – говорится в заявлении УПЛ.

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Тем временем в "Карпатах" подтвердили, что инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, а симптомы заболевания пока отсутствуют. Львовский клуб заверил, что окажет всю необходимую помощь членам команды и работникам клуба ради нераспространения COVID-19. А в понедельник львовяне пройдут еще одно тестирование.

Ранее мы рассказывали, что ждет чемпионат Украины по футболу, если в команде найдут зараженного коронавирусом. Президент УАФ пообещал, что весь тур останавливать не будут.

Напомним, что после 23 туров украинской Премьер-лиги "Карпаты" занимают последнее место в турнирной таблице, а "Мариуполь" идет вторым в нижней шестерке, отставая от "Днепра-1" лишь на три очка. Смотрите расписание, результаты и трансляции 24-го тура чемпионата Украины.

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