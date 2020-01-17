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Если учиться, то у лучшего: Дарио Срна прошел стажировку у тренера "Манчестер Сити"

17 января, 23:04

Хорватский ассистент Луиша Каштру в "Шахтере" перенял полезный опыт у Хосепа Гвардиолы

Хосеп Гвардиола и Дарио Срна

Хосеп Гвардиола и Дарио Срна / Фото: Instagram

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Один из тренеров донецкого "Шахтера" Дарио Срна прошел стажировку у наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Хорватский ассистент рулевого "горняков" Луиша Каштру получил полезный опыт сотрудничества с одним из лучших специалистов современности. Ранее мы писали, что тренер "Шахтера" обратился к болельщикам посреди дороги.

"Дорогие друзья, спасибо за ваше гостеприимство, мне было приятно проводить с вами время. Возможность учиться у лучшего тренера и его удивительной команды стало для меня отличным опытом!", – описал Срна свои впечатления в Instagram.

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Дарио встретился также с украинским игроком "горожан" Александром Зинченко, который выступал за молодежный состав "Шахтера". И успел за бокалом вина пообщаться со своим бывшим одноклубником Фернандиньо, который сейчас является вице-капитаном "МанСити". "Всегда пожалуйста, мой друг... Всего наилучшего в остальной части сезона", – ответил Срне 34-летний бразилец.

Дарио Срна отыграл за "Шахтер" 15 лет, девять раз становился чемпионом Украины, выиграл семь кубков страны, восемь Суперкубков и Кубок УЕФА. Хорват длительное время был капитаном "горняков" и стал рекордсменом по количеству матчей в их составе. Последний сезон игровой карьеры он провел в "Кальяри", затем отклонил предложение о продлении контракта с итальянцами и вернулся в родной "Шахтер", где вошел в тренерский штаб Луиша Каштру.

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стажировка Шахтер Донецк Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Дарио Срна Фернандиньо Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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