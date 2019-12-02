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"Донецк. Так близко и так далеко": тренер "Шахтера" обратился к болельщикам посреди дороги

2 декабря, 12:38

Дарио Срна живет одной большой мечтой вернуться домой и сыграть на "Донбасс Арене"

Дарио Срна

Дарио Срна / Фото: Instagram

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Оказавшись максимально близко от родного города, легендарный капитан "Шахтера", а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна не удержался от обращения к болельщикам "горняков".

"Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой! Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на "Донбасс Арене"! Вместе до конца! Донецк, 91 км. Так близко и так далеко", – подписал Дарио фото с указателем "до Донецка 91 км".

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Как мы писали, воскресный матч "Шахтера" с "Мариуполем" завершился с тем же счетом 1:1, что и недавняя игра "горняков" в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити".

Ничью с "Мариуполем" объяснил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру: "В футболе все происходит очень внезапно. Команда отдавалась игре, но сегодня нам попался "Мариуполь", который очень хотел очки. Нам создали огромное количество проблем на поле. Очень сложно было играть на этом поле. Мы были не до конца организованны. Играли просто, чтобы играть, но не было качества. Мы только в самые последние минуты сумели прижать "Мариуполь".

Смотрите обзор матча "Мариуполь" – "Шахтер" – 1:1

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Донецк тренер Шахтер Донецк Дарио Срна

Источник: Сегодня|Спорт

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