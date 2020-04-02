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"Это было после скандала в доме": Алиев объяснил, за что бил бывшую жену

2 апреля, 21:42

Максим Перепелица

Бывший игрок "Динамо" рассказал о своей семейной жизни

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев признался, что применял физическую силу в отношении своей бывшей супруги. Ранее Алиев рассказал о самом дорогом сексе за деньги.

"Поднимал руку, почему нет? Поднимал руку на бывшую жену, это было. Это было после скандала в доме. Я никогда не приходил и не поднимал сам скандал. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу. Я зарабатываю деньги и приношу доход домой. Я приезжаю на базу, а пацаны и тренеры же видят, что у меня лицо поцарапано. Зачем лезть своими руками, зачем размахивать ими? Не я приходил и поднимал руку, а когда она начинала скандал", – отметил Александр.

"Она заявления пишет, но я ее бил после того, как она начинала меня царапать. Больно, что когда она орала, были маленькие дети. Это неприемлемо. Скандал должен происходить между нами, никто не должен слышать: ни няни, ни дети. Я всегда это объяснял, но человек делал свое. Я знаю и понимаю, что это неправильно. Кроме жены, больше ни на кого руку не поднимал", – сказал Алиев.

Кстати, Алиев готов возглавить "Динамо". Бывший игрок киевлян планирует сдать на лицензию и в будущем стать тренером.

Смотрите сюжет о скандале с участием Алиева

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чемпионат Украины Динамо Киев Александр Алиев

Источник: Кент

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