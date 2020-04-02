"Не имеет значение где": Алиев рассказал о самом дорогом сексе за деньги

Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев ответил на пикантные вопросы, касающиеся темы секса. Футболист заявил, что у него были сексуальные отношения за деньги. Ранее мы писали, что Алиев готов возглавить "Динамо" после получения лицензии.

"Был ли у меня секс за деньги? – Был. Не скрываю. По- разному. Самый дорогой – 1 000 долларов. Не имеет значение где. Это было и в России, и в Украине. А в "Эгоисте". Когда было плохое настроение, я туда мог заехать. Ну, была жена, ну и что? Что здесь такого. Почему это все хотят. Туда приезжали многие футболисты и хоккеисты, там можно было увидеть многих спортсменов. Кого угодно. Там было интересно, туда приезжали не только на секс, а и посидеть, пообщаться. Это в Москве. А так по-быренькому достал", – отметил игрок.

Кстати, "Динамо" и "Карпаты" пойдут в суд, если чемпионат Украины завершат досрочно. Игорь Цыганык – о будущем чемпионата Украины.

РанееАлиев сделал противоречивое заявление о коронавирусе."Я думаю, что это все фейки", – сказал бывший полузащитник "Динамо".

Смотрите сюжет о скандале с участием Алиева

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