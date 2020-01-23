Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,98

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Это – потеря! Вратарю сборной Украины перед Евро-2020 необходима операция

23 января, 13:44

Никите Шевченко из "Зари" потребуется оперативное вмешательство врачей

Никита Шевченко. Фото: ФК "Эспаньол"

Никита Шевченко. Фото: ФК "Эспаньол"

Основной голкипер луганской "Зари" Никита Шевченко получил травму. Об этом сегодня сообщил официальный сайт клуба. Неприятность случилась на учебно-тренировочном сборе в Турции. Ранее мы писали, вратарь "Зари" пообещал, что команда выйдет в Лигу чемпионов.

О том, что именно случилось с 27-летним вратарем, не сообщается, как и то, как долго Шевченко придется лечиться. "К сожалению, без оперативного вмешательства не обойтись", – лаконично написано на сайте "Зари". В нынешем сезона Никита отыграл 22 матча, в девяти из которых голов не пропускал. Вратаря луганчан неоднократно вызывали в тренировочный лагерь сборной Украины, и он числится среди кандидатов на поездку на Евро-2020.

Читайте, как футболиста киевского "Динамо" застали на яхте с женщинами.

Реклама

Шевченко пришел в "Зарю" в сезоне 2013/14: "Шахтер" отдал его в аренду. Вторую половину 2018 года он провел в "Карпатах", а в начале 2019-го подписал полноценный контракт с луганским клубом на 2,5 года.

В тренде
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Эмилиано Сала

На сборах в Турции "Заря" победила польский "Лодзь" (1:0) и азербайджанский "Нефтчи" (4:0).

Смотрите, "Заря" играла вничью со "Львовом" в чемпионате Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол операция вратарь Заря Луганск Никита Шевченко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" подписало бразильца с украинскими корнямиФутбол
"Динамо" – "Легия": видеотрансляция первого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"В день, когда он отдыхал, погибло двое бойцов": украинский клуб уволил игрока за поездку в РоссиюЧУ по футболу
"Динамо" отсеяло двух скандальных форвардов: список Михайличенко на первый сбор-2020ЧУ по футболу
"Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик?": Милевский возмущен мнением о себеЧУ по футболу
Защитник
Защитник "Динамо" пропустит две игры на сборах команды в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...