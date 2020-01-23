Это – потеря! Вратарю сборной Украины перед Евро-2020 необходима операция

Никита Шевченко. Фото: ФК "Эспаньол"

Основной голкипер луганской "Зари" Никита Шевченко получил травму. Об этом сегодня сообщил официальный сайт клуба. Неприятность случилась на учебно-тренировочном сборе в Турции. Ранее мы писали, вратарь "Зари" пообещал, что команда выйдет в Лигу чемпионов.

О том, что именно случилось с 27-летним вратарем, не сообщается, как и то, как долго Шевченко придется лечиться. "К сожалению, без оперативного вмешательства не обойтись", – лаконично написано на сайте "Зари". В нынешем сезона Никита отыграл 22 матча, в девяти из которых голов не пропускал. Вратаря луганчан неоднократно вызывали в тренировочный лагерь сборной Украины, и он числится среди кандидатов на поездку на Евро-2020.

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Шевченко пришел в "Зарю" в сезоне 2013/14: "Шахтер" отдал его в аренду. Вторую половину 2018 года он провел в "Карпатах", а в начале 2019-го подписал полноценный контракт с луганским клубом на 2,5 года.

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На сборах в Турции "Заря" победила польский "Лодзь" (1:0) и азербайджанский "Нефтчи" (4:0).

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