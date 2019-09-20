Это правда? Луческу отреагировал на информацию об интересе "Динамо" и "Шахтера"

Предложения от украинских грандов называют причиной отказа Мирчи от работы у себя на родине

Мирча Луческу / Фото: AFP

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74-летний румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что может продолжить свою тренерскую карьеру в "Шахтере" или "Динамо". По данным румынского издания Sport.ro, именно по этой причине Мистер отказался от предложения "Рапида" из Бухареста.

Мирча Луческу / Фото: AFP

Мирча Луческу и Сергей Ребров / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня|Спорт

Мирча Луческу / Фото: AFP

"Ничего не знаю. Я об этом не слышал, – заявил, комментируя появившуюся информацию, Мирча Луческу. – Пресса в Румынии, как и пресса во всем мире, просто создает слухи. Лично мне про "Шахтер" и "Динамо" ничего не известно. Это неправда"

Мирча Луческу / Фото: AFP

Отметим, что последней командой в тренерской карьере румына значится сборная Турции, с которой он провел 17 поединков, а позже расторг контракт по обоюдному согласию. В Украине Луческу 12 лет был коучем "Шахтера", с которым выиграл восемь чемпионств и Кубок УЕФА.

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Напомним, ранее появилась информация, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба Игорь Суркис прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

При этом близкий к Игорю Суркису комментатор отверг вероятность приглашения в "Динамо" Кононова. "Нет ни единого шанса, чтобы Кононов возглавил киевское "Динамо". Скорее это сделает Газзаев. Сын", – с иронией написал в соцсетях Алексей Андронов.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Мальме" (1:0)

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