Феерия Фомина: в первом матче 27-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" разобрался со "Львовом"

Форвард-ветеран Руслан Фомин оформил дубль уже до перерыва, мог забить и еще

В пятницу двумя матчами открывается очередной тур Украинской футбольной Премьер-лиги. Узнавайте расписание и результаты 27-го тура чемпионата Украины. Первая встреча прошла в Мариуполе, где местная команда принимала "Львов". Соперники сражаются за места во второй шестерке: "Мариуполь" занимает восьмое место, львовяне – 11-е, предпоследнее.

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Хозяева открыли счет уже на исходе пятой минуты матча. Опытный Руслан Фомин сначала выиграл борьбу за мяч, отдал его на фланг Павлу Полегенько, а потом сам же успел прибежать в штрафную площадку и в одно касание эффектно пробить под штангу. Богдан Сарнавский ничем не мог помочь "Львову".

А на 27-й минуте тот же Фомин удвоил преимущество команды Александра Бабича – 2:0. Руслан убежал с центра поля от защитников гостей, пробросил мяч мимо Сарнавского и затем уже технично отправил в пустые ворота.

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В конце первого тайма главный тренер коллектива с Галичины Егише Меликян требовал от рефери назначения 11-метрового за будто бы игру рукой в штрафной площади "Мариуполя". Однако Константин Труханов не увидел причин для пенальти. Напомним, ранее Меликян высказал претензии судьям после матча с "Днепром-1".

Вашему вниманию – лучшие моменты первой половины.

"Львов" не отсиживался в обороне. В середине второго тайма статистика ударов в створ ворот была 4:3 в пользу гостей, однако хотя бы один мяч им не удалось забить. А неугомонный Фомин в концовке едва не оформил хет-трик, но чуть-чуть не дотянулся до мяча.

Зато снова забил молодой Алексей Кащук. Чемпион мира среди 20-летних воспользовался дальней передачей капитана Сергея Яворского и в ближнем бою оставил не у дел кипера команды Львова – 3:0. "Мариуполь" набрал 30 очков, а команда Меликяна осталась с 22. Смотрите обзор второго тайма.

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