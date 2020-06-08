Финт украинского футболиста поразил соцсети: за несколько часов его посмотрели миллионы

19-летний Михаил Мудрик из "Шахтера" пока что больше финтит, чем играет в матчах

Молодой полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик продолжает совершенствовать свое умение обращаться с мячом и активно делится своими трюками в соцсетях. Сегодня 19-летний футболист упражнялся в филигранных передачах. К слову, говорили, что на молодого футболиста "Шахтера" положили глаз "Бавария" и "Лейпциг". Правда, подтверждения эта информация не получила.

В воскресенье Михаил выложил на своей страничке в Instagram два видеоролика, где он делает длинные точные передачи с полулета. Популярный ресурс 433 взял один из этих сюжетов на свой сайт, и там сегодня его посмотрело около четырех миллионов человек!

INSTAGRAM

В первом варианте передача у Мудрика вышла еще и крученой, но от этого не менее точной – эффектной и эффективной. "Не пытайтесь делать это дома", – пошутил парень в подписи к видео.

INSTAGRAM

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Правда, пока что в соцсетях молодой футболист известен больше, чем на поле. В нынешнем сезоне он играл лишь за молодежную команду "Шахтера" и забил пять мячей.

Недавно вундеркинд из "Шахтера" приземлил "ракету".

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