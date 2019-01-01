Футболист "Динамо" уедет "на заработки" в Португалию

Полузащитник "Динамо" Никита Корзун продолжит свою карьеру в Португалии. По информации издания Record, 24-летний белорус ближайший сезон проведет на правах аренды в клубе "Вилафранкенсе". Ранее "Динамо" и "Александрия" узнали расписание своих матчей в Лиге Европы.
24-летний Никита Корзун покупался в "Динамо" Киев при Александре Хацкевиче, но и белорусский специалист довольно редко выпускал на поле своего соотечественника.
В 2018-м году Никита представлял "Динамо" Минск на правах аренды, а в 2019-м году выступал за "Аль-Фатех". В Саудовской Аравии Корзун должен был находиться до конца года, но футболист досрочно покинул "Аль-Фатех" по желанию главного тренера.
Отмечается, что оставшуюся часть сезона Корзун проведет в португальском "Вилафранкеш" – клубе из Португальской Сегунды (втором по силе внутреннем чемпионате). "Вилафранкеш" после трех туров занимает 13-е место в турнирной таблице из 18-и возможных.
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Как мы писали ранее, "Динамо" может еще до конца года вылететь из еврокубков": такой пессимистический прогноз прозвучал из уст экс-тренера киевлян. Йожеф Сабо допускает, что с такой игрой, как сейчас, команда не выйдет из своей группы Лиги Европы.
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