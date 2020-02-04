Футболист "Динамо" заявил, что ни за какие деньги не перейдет в "Шахтер"

Молодой полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко рассказал, что никогда не перейдет из стана "бело-голубых" в донецкий "Шахтер". Парню – 21 год, он уроженец Донецкой области, но с 2015 года выступает за "Динамо". К слову, как самый дорогой полузащитник в истории "Динамо" Беланда отказался от перехода в "Спартак".
Шапаренко принял участие с юмористическом проекте в интернете. Так он поделился своим прошлым:
"У меня было два предложения от "Шахтера", еще когда я был в академии "Мариуполя". Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я — нет. Не хотелось, не тянуло. Я тогда хорошо играл, но подумал, что в "Шахтере" пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов... Все говорят, что никогда не перейдут в "Шахтер". Лучше доказать это делом, а не говорить сейчас, чтобы меня болельщики на руках носили. Если придет предложение от "Шахтера" — я откажусь".
В юношеских командах Коля выступал за "Илличевец", также прошел через молодежные сборные разных возрастов. Вызывался и в лагерь главной сборной Украины.
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