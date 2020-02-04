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Футболист "Динамо" заявил, что ни за какие деньги не перейдет в "Шахтер"

4 февраля, 18:41

Николай Шапаренко в свое время получал предложения от чемпионов Украины

Шапаренко - автор гола в ворота ФК "Львов"

Шапаренко - автор гола в ворота ФК "Львов" / Фото: Facebook

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Молодой полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко рассказал, что никогда не перейдет из стана "бело-голубых" в донецкий "Шахтер". Парню – 21 год, он уроженец Донецкой области, но с 2015 года выступает за "Динамо". К слову, как самый дорогой полузащитник в истории "Динамо" Беланда отказался от перехода в "Спартак".

Шапаренко принял участие с юмористическом проекте в интернете. Так он поделился своим прошлым:

"У меня было два предложения от "Шахтера", еще когда я был в академии "Мариуполя". Приглашали многих ребят из нашей команды, некоторые ушли, я — нет. Не хотелось, не тянуло. Я тогда хорошо играл, но подумал, что в "Шахтере" пока слишком большая конкуренция для меня. Тогда был не готов... Все говорят, что никогда не перейдут в "Шахтер". Лучше доказать это делом, а не говорить сейчас, чтобы меня болельщики на руках носили. Если придет предложение от "Шахтера" — я откажусь".

В юношеских командах Коля выступал за "Илличевец", также прошел через молодежные сборные разных возрастов. Вызывался и в лагерь главной сборной Украины.

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Смотрите, как Николай Шапаренко забивал за киевское "Динамо"

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Источник: От души в душу

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