Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

У бывшего игрока "Динамо" Алиева симптомы коронавируса – кашель и температура – после гуляний по Киеву

7 апреля, 10:36

Елена Павлова

Футболист не знает, стоит ли ему вызывать скорую помощь

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев пожаловался, что его самочувствие ухудшилось после прогулки с дочерью и собакой по Киеву. У футболиста поднялась температура и начался кашель, которые могут быть симптомами коронавируса. Ранее Алиев заявил, что считает проблему коронавируса преувеличением, а многочисленные жертвы – неправдой: "Я думаю, что это все фейки".

"Всем привет. Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", — сказал Алиев в своем Instagram.

Читайте также: "Мне это неинтересно": Алиев рассказал, за сколько купил свою квартиру в Киеве

Кстати, бывший игрок киевлян планирует сдать на лицензию и в будущем стать тренером. Алиев готов возглавить киевское "Динамо".

Также Алиев объяснил, за что бил бывшую жену: "Я никогда не приходил и не поднимал сам скандал. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу. Я зарабатываю деньги и приношу доход домой. Я приезжаю на базу, а пацаны и тренеры же видят, что у меня лицо поцарапано".

Смотрите сюжет о скандале с участием Алиева

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

температура кашель Динамо Киев Александр Алиев коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавирусаЧУ по футболу
"Не имеет значения где": Алиев рассказал о самом дорогом сексе за деньгиЧУ по футболу
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Динамо" продлило карантин, акцентировав внимание игроков на запрете походов в лесЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...