У бывшего игрока "Динамо" Алиева симптомы коронавируса – кашель и температура – после гуляний по Киеву

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев пожаловался, что его самочувствие ухудшилось после прогулки с дочерью и собакой по Киеву. У футболиста поднялась температура и начался кашель, которые могут быть симптомами коронавируса. Ранее Алиев заявил, что считает проблему коронавируса преувеличением, а многочисленные жертвы – неправдой: "Я думаю, что это все фейки".

"Всем привет. Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое — я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", — сказал Алиев в своем Instagram.

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Кстати, бывший игрок киевлян планирует сдать на лицензию и в будущем стать тренером. Алиев готов возглавить киевское "Динамо".

Также Алиев объяснил, за что бил бывшую жену: "Я никогда не приходил и не поднимал сам скандал. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу. Я зарабатываю деньги и приношу доход домой. Я приезжаю на базу, а пацаны и тренеры же видят, что у меня лицо поцарапано".

Смотрите сюжет о скандале с участием Алиева

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