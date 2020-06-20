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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Футболисты "Руха" ушли на карантин, а рестарт сезона в Первой лиге – уже через четыре дня

20 июня, 17:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Львовский клуб в субботу прошел еще одно тестирование на коронавирус

Непростая ситуация складывается с рестартом сезона 2019/2020 в украинской Первой лиге. Как мы вчера писали, у лидера Первой лиги обнаружили зараженных коронавирусом. В лагере львовского "Руха" выявили троих футболистов и одного врача с инфекцией.

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В связи с этим сегодня, в субботу, в клубе провели повторное тестирование. Причем, более дорогими ПЦР-тестами. Правда, их результаты нужно ждать 36 часов. Таким образом, команда продолжит оставаться на самоизоляции до понедельника, о чем сообщил официальный сайт "Руха".

Интересно, что сезон в Первой лиге Украины должен возобновиться в среду, 24 июня. Даже если "Рух" начнет тренироваться в понедельник, времени на подготовку у команды практически не останется. Соперником львовян в 20-м туре должен стать "Агробизнес", а сам матч запланирован на поле "Руха".

Сейчас идет онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Александрия", в котором "горняки" надеются обеспечить себе чемпионство досрочно.

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Напомним, в этом году Первая лиге продолжить сезон не успела из-за коронавируса, а последние поединки играли еще в ноябре 2019 года.

Смотрите, как "Ингулец" готовился к выходу в Премьер-лигу. Сейчас команда – четвертая в Первой лиге.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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