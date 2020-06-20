"Шахтер" – "Александрия": онлайн-трансляция

В субботу, 20 июня, в матче 27-го тура чемпионата Украины в Киеве в НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" примет "Александрию". Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "АЛЕКСАНДРИЯ"

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За шесть туров до завершения чемпионата "горняки" опережают ближайшего преследователя на 16 очков и уже сегодня "Шахтер" может оформить четвертые подряд золотые медали. Для этого подопечным Луиша Каштру нужно обыграть "Александрию" с любым счетом. Даже в случае ничьей "Шахтер" может гарантировать себе чемпионство, если "Динамо" в отчетном туре потеряет очки в матче с "Колосом". Но в этом случае придется ждать до понедельника.

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"Все понимают важность предстоящего матча. Шли к этому целый год, выполняли свои задачи, и вот представился шанс за пять туров до конца решить исход чемпионата. Поэтому мы осознаем ответственность и всеми силами будем стараться победить, чтобы добыть важный и желанный трофей", – заявил перед матчем Андрей Пятов.

"Александрия" провалила послекарантинный период в чемпионате Украины, проиграв два предыдущих матча с общим счетом 1:10. Эти неудачи откатили команду Владимира Шарана на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а это значит, что за путевку в Лигу Европы им нужно будет бороться в плей-офф с победителем второй шестерки. Тем не менее, до конца сезона остается еще достаточно времени, чтобы исправить ситуацию и догнать "Десну" и "Зарю", а, возможно, и "Динамо" попортить нервы.

В первом круге команды разошлись миром 0:0. Всего же за историю противостоянии в чемпионате Украины "Александрия" лишь трижды отбирала очки у "Шахтера", а единственную победу одержали в 2017 году. "Шахтер" же имеет в своем активе 17 побед.

У "Шахтера" из-за травм матч пропустят Исмаили, Валерий Бондарь, Максим Малышев и Майкон. Также по индивидуальной программе тренировался Артем Бондаренко. А у "Александрии" поединок из-за дисквалификации пропустит Владислав Бабогло.

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Смотрите, как "Шахтер" готовился к чемпионскому матчу:

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Александрия":

Букмекеры не сомневаются в победе "Шахтера": коэффициент на победу команду Луиша Каштру – 1.30, на ничью – 5.80, на победу "Александрии" – 8.80. Самым вероятным результатом матча является победа "горняков" 2:0 (7.10), а авторами голов станут Жуниор Мораес (1.60) и Марлос (1.90).

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в предыдущем туре:

Смотрите, как "Александрия" была разгромлена "Десной":

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