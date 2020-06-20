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"Шахтер" – "Александрия": онлайн-трансляция

Суббота, 20 июня

Шахтер

19:30

Александрия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу, 20 июня, в матче 27-го тура чемпионата Украины в Киеве в НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" примет "Александрию". Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "АЛЕКСАНДРИЯ"

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За шесть туров до завершения чемпионата "горняки" опережают ближайшего преследователя на 16 очков и уже сегодня "Шахтер" может оформить четвертые подряд золотые медали. Для этого подопечным Луиша Каштру нужно обыграть "Александрию" с любым счетом. Даже в случае ничьей "Шахтер" может гарантировать себе чемпионство, если "Динамо" в отчетном туре потеряет очки в матче с "Колосом". Но в этом случае придется ждать до понедельника.

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"Все понимают важность предстоящего матча. Шли к этому целый год, выполняли свои задачи, и вот представился шанс за пять туров до конца решить исход чемпионата. Поэтому мы осознаем ответственность и всеми силами будем стараться победить, чтобы добыть важный и желанный трофей", – заявил перед матчем Андрей Пятов.

"Александрия" провалила послекарантинный период в чемпионате Украины, проиграв два предыдущих матча с общим счетом 1:10. Эти неудачи откатили команду Владимира Шарана на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а это значит, что за путевку в Лигу Европы им нужно будет бороться в плей-офф с победителем второй шестерки. Тем не менее, до конца сезона остается еще достаточно времени, чтобы исправить ситуацию и догнать "Десну" и "Зарю", а, возможно, и "Динамо" попортить нервы.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

В первом круге команды разошлись миром 0:0. Всего же за историю противостоянии в чемпионате Украины "Александрия" лишь трижды отбирала очки у "Шахтера", а единственную победу одержали в 2017 году. "Шахтер" же имеет в своем активе 17 побед.

У "Шахтера" из-за травм матч пропустят Исмаили, Валерий Бондарь, Максим Малышев и Майкон. Также по индивидуальной программе тренировался Артем Бондаренко. А у "Александрии" поединок из-за дисквалификации пропустит Владислав Бабогло.

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Смотрите, как "Шахтер" готовился к чемпионскому матчу:

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Александрия":

Букмекеры не сомневаются в победе "Шахтера": коэффициент на победу команду Луиша Каштру – 1.30, на ничью – 5.80, на победу "Александрии" – 8.80. Самым вероятным результатом матча является победа "горняков" 2:0 (7.10), а авторами голов станут Жуниор Мораес (1.60) и Марлос (1.90).

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в предыдущем туре:

Смотрите, как "Александрия" была разгромлена "Десной":

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онлайн чемпионат Украины Шахтер Донецк ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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