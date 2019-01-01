Где смотреть онлайн матча УПЛ "Заря" – "Динамо"

Заря - Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В центральном поединке шестого тура украинской премьер-лиги (УПЛ) на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье в воскресенье, 1 сентября, сойдутся луганская "Заря", не сумевшая пробиться в групповой турнир Лиги Европы, и киевское "Динамо". Мы проведем онлайн трансляцию "Заря" – "Динамо" на нашем сайте.

Поединок "Заря" – "Динамо" в чемпионате Украины покажет телеканал "2+2". Начало трансляции в 19:25. Игра начнется в 19:30. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

"Динамо" перед игрой с "Зарей" не смогло выиграть первый матч под руководством Алексея Михайличенко, сыграв в домашнюю ничью 1:1 с худшей командой УПЛ "Олимпиком". После того поединка сообщалось, что гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов.

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В чемпионате Украины "Заря" набрала 10 очков и делит второе место с "Десной". В активе "Динамо" только семь очков и четвертое место в турнирной таблице. Отметим, что "Динамо" не может выиграть уже четыре матча кряду.

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