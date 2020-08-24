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Глава комитета арбитров высказался о трех пенальти в матче "Шахтер" – "Колос"

24 августа, 09:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Итальянец Лучано Лучи назвал работу судьи Игоря Пасхала в 1-м туре УПЛ идеальной

В пятницу стартовал XXX чемпионат Украины по футболу. В одном из матчей "Шахтер" обыграл "Колос" в первом туре УПЛ, трижды пробив 11-метровые. Несмотря на то, что реализовать пенальти "горнякам" удалось лишь с третьей попытки, их назначение вызвало неоднозначную реакцию в футбольной среде.

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Однако глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи похвалил 38-летнего судью Игоря Пасхала за его работу. В частности итальянский специалист в комментарии телеканалу "Футбол" рассказал о моментах с назначением 11-метровых в ворота команды из Ковалевки:

"Считаю, что арбитр идеально отработал. Я сам присутствовал на этом матче на НСК "Олимпийский". С трибун это было три пенальти, для VAR это было три пенальти, для Цюриха три пенальти. Мы нарезали клипы эпизодов с пенальти и отправили для оценки международного органа.

Это непростые три пенальти, но монументальные, которые не подлежат обсуждению. Были определенные комментарии по поводу исполнения третьего пенальти. Игрок может останавливаться, но не может менять ударную ногу. Потому считаю эти комментарии очень смешными, люди делают их бездумно".

Напомним все результаты первого тура УПЛ. Старт сезона в Украине оказался самым результативным за 25 лет!

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Колос":

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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футбол судейство чемпионат Украины Шахтер Донецк Лучано Лучи Колос Ковалевка
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