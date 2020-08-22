Главный тренер "Зари" назвал причины поражения "Десне" в матче чемпионата Украины

В этот уик-энд стартовал ХХХ чемпионат Украины по футболу. В субботу проходят два матча, в частности "Десна" отомстила "Заре" за поражение в "бронзовой" гонке прошлого чемпионата. После встречи в Чернигове главный тренер луганского коллектива Виктор Скрипник в эфире телеканала "Футбол 1" дал свою характеристику увиденному:

"Первый тайм можно занести нам в актив: было хорошее движение с мячом и без него. Забили гол. Получился хороший первый тайм – за счет него можем развиваться. А вот стандарты – это конек "Десны". Соперник воспользовался неразберихой в наших рядах. А когда счет уже 1:2 – раскрываешься, потому и стало 1:3. В целом – заслуженная победа "Десны".

Второй тайм у нас не получился, "Десна" прибавила. Поражение есть поражение. Травма Абу-Ханны случилась в игровом моменте, но обидно, когда надо менять игрока уже в первом тайме... Новички старались, они привыкают к требованиям. Могу только комплименты им говорить по работе на тренировках. Но в таких матчах всегда есть волнение; возможно, не смогли с ним совладать. Хотелось бы, чтобы новички быстрее интегрировались в коллектив".